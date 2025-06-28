Не дуже чесно: клієнт "Монобанку" поскаржився на дивний момент в одній з послуг

Прозорість дохідності ОВГЗ та вплив комісій і реінвестування стають дедалі важливішими для українських інвесторів

Днями один із користувачів популярного фінансового форуму порушив питання прозорості відображення дохідності облігацій внутрішньої державної позики (ОВГЗ), які реалізуються через застосунок "Монобанк". Українець звернув увагу також на вплив комісій та складності реінвестування на фактичний прибуток.

Про це йдеться на сайті Мінфіну. За словами користувача, фактична дохідність придбаних облігацій може суттєво відрізнятися від заявленої.

Клієнт наводить приклад облігації з ISIN-кодом UA4000235782, яка нібито продається під 18,4% річних, проте з урахуванням вартості паперу 1016,04 грн та комісії в 15,24 грн, фактична дохідність знижується до 17,73%.

"Було б чесно вкласти ту комісію у вартість та вказати реальну дохідність", — пише користувач, звертаючи увагу на те, що "одні ОВГЗ продаються з комісією, у той час як інші — без".

У відповідь на це зауваження, пресслужба "Монобанку" оперативно надала пояснення, визнавши, що додаткові витрати дійсно впливають на кінцевий фінансовий результат. "Ви маєте рацію — комісія впливає на фактичну дохідність, і в застосунку ми це зазначаємо. Біля облігації є іконка календаря з відсотками. Якщо натиснути на неї — є опис, що враховано складний відсоток", — йдеться в повідомленні.

У відповіді також наголошується, що для досягнення повної заявленої дохідності у 18,4% необхідно реінвестувати проміжні виплати, а це можливо лише за умови придбання мінімум 12 облігацій одного випуску. В іншому випадку прибутковість буде нижчою.

"Щоб отримати всі 18,4%, вам треба буде реінвестувати усі проміжні виплати. Тому бажано придбати ці облігації у кількості, кратній 12 шт., щоб їх було достатньо для цього", — додали в банку.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що український ветеран публічно висловив невдоволення "Монобанком" через відмову в наданні кредитного ліміту. Незважаючи на стабільний дохід і повну відкритість щодо документів, банк проігнорував його статус і особисті обставини.