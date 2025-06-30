Это типично славянская фамилия

Фамилия Лавров оказалась довольно распространенной в Украине, что может удивить многих, учитывая ассоциации с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Его украинцы считают одним из главных врагов государства, который поддерживает войну России в нашей стране.

"Телеграф" расскажет, сколько людей в Украине с такой фамилией. А также, что она означает.

По данным базы жителей Украины, фамилию Лавров носят 1732 человека, а его женский вариант Лаврова — 2333 человека. В целом это означает, что более 4000 украинцев имеют эту фамилию.

Географическое распространение

Носители фамилии Лавров/Лаврова раскинулись практически по всей территории Украины. Наибольшая концентрация наблюдается в:

Центральные области Украины.

Восточные регионы.

В отдельных районах западной и южной частей страны.

Значение фамилии Лавров

Происхождение фамилии

Важно отметить, что носители фамилии Лавров в Украине, скорее всего, никак не связаны с российским чиновником .

В основе фамилии лежит:

Лавр — древнегреческое имя, означающее "лавровое письмо" или "победитель" (лавровые венки вручали победителям).

— древнегреческое имя, означающее "лавровое письмо" или "победитель" (лавровые венки вручали победителям). Лаврентий – латинское имя, связанное с городом Лаврентий.

Фамилия могла возникнуть как:

Патронимическое (от имени отца Лавра/Лаврентия).

Профессиональное (возможно связано с выращиванием лавра или торговлей специями).

Символическое (предоставлено за определенные награды либо свойства).

Исторический контекст

Появление этой фамилии на украинских землях уходит веков назад, задолго до появления российского политика Сергея Лаврова. Это типично славянская фамилия, которая формировалась в разных регионах независимо друг от друга.

Таким образом, тысячи украинцев по фамилии Лавров/Лаврова являются носителями давней традиции именования.

Ранее "Телеграф" писал, что в Германии мальчик получил имя, где есть слово Путин.