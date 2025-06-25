На одного Путіна стало більше: у Німеччині хлопчик отримав дивне імʼя

Користувачі вражені таким імʼям

В Німеччині медсестри пологового назвали хлопчика Річі Річ Путін. Це імʼя навіть пройшло перевірку.

Про це пише видання Vice. у статті йдеться, що це дивне поєднання імені вигаданого мільярдера з мультсеріалу 1980-х років та російського президента назавжди врізалося в пам'ять працівників лікарні — і, очевидно, користувача Reddit також.

"Просто відчув, що мушу поділитися цим, лежачи без сну і думаючи про ім'я для своєї майбутньої дитини", — написав один з коментаторів.

Пост швидко став вірусним, і соціальні мережі миттєво відреагували колективним жахом. Ось що пишуть в мережі, яке цитує видання:

Батьки справді настільки ненавидять свою дитину?" — запитав один з коментаторів.

"Чи вони думають, що це смішно, і не думають про майбутнє дитини?"

"Бідна дитина", — написав інший.

"Уявіть собі, скільки підлизування до олігархів повинно відбуватися в її домі?"

Німеччина зазвичай відома своїми суворими законами щодо імен, які відхиляють прізвиська, що можуть спричинити сором або шкоду, але якимось чином це ім'я пройшло перевірку, пишуть журналісти.

"Я думав, що закони про імена тут суворіші, ніж в інших країнах", — додав автор допису.

На жаль, Річі Річ Путін більше не є винятком. Незвичайні імена новонароджених, що викликають здивування, стали вірусними в останні роки — від варіантів, натхненних Disney, до географічних назв. У Великобританії одна мама стала відомою, назвавши свою дочку Елає, наполягаючи, що це просто базова англійська. "

Раніше "Телеграф" писав, яким чоловічим іменем росіяни ніколи не назвуть синів і до чого тут Буданов.