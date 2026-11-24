День пам’яті двох святих припадає на Різдвяний піст

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У вівторок, 24 листопада, за новим церковним календарем вшановують великомученицю Катерину Олександрійську та великомученика Меркурія. У народі цього дня дівчата ворожили на заміжжя, а вдома за звичаєм відкладали шиття й важку роботу.

Катерина жила в Олександрії й відкрито сповідувала християнство під час переслідувань. Вона не зреклася віри, за що її стратили. У народній традиції Катерину вважали покровителькою шлюбу й молилися їй про щасливе подружнє життя.

Меркурій служив у римському війську. За церковним переданням, він відмовився приносити жертви язичницьким богам. За сповідування християнської віри воїна стратили.

Навіщо на Катерини ставили у воду вишневу гілочку

Один із відомих народних звичаїв цього дня – зрізати вишневу гілочку й поставити її у воду. Так робили незаміжні дівчата. Якщо гілочка розквітала до Різдва, це вважали знаком, що наступного року дівчина вийде заміж.

Якщо вишнева гілочка розквітала до Різдва, дівчата вважали це знаком майбутнього заміжжя Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Ще один дівочий звичай називали закликанням долі. Увечері дівчата варили кашу, виносили горщик до воріт і кликали долю на вечерю. Обряд пов’язували з надією на щасливе заміжжя.

Від чого утримувалися в день свята

На Катерини за народним звичаєм відкладали й вишивання. День пам’яті святих віряни можуть провести в молитві, піти на богослужіння або допомогти тим, хто цього потребує.

Ті, хто дотримується Різдвяного посту, не їдять м’яса, молочних продуктів і яєць. Піст також передбачає стриманість у розвагах і уважне ставлення до інших.

Що погода на Катерини віщувала на зиму

Ясну погоду вважали прикметою морозної зими. Під час відлиги придивлялися до водойм: якщо на Катерини вода ще не замерзла, за народною прикметою, до Різдва вона мала взятися кригою.

Раніше "Телеграф" розповідав, що за старим стилем День святої Катерини припадав на грудень. Тепер свято відзначається 24 листопада.