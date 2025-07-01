Клієнти Ощаду скаржаться на неможливість переказати гроші без смс: чи є вихід

У деяких клієнтів вже уривається терпець

Клієнти Ощадбанку неодноразово стикались з проблемами під час здійснення переказів коштів. І багатьох виникає питання: що робити, коли не приходять повідомлення, аби підтвердити переказ.

Під одним з дописів у Facebook банк відповів, як вийти з ситуації, коли переказ грошей не можна зробити, бо не приходять повідомлення з кодом. Зауважимо, що враховуючи кількість скарг у мережі, клієнти досить часто стикаються з цим.

"Шановні працівники банку, коли будуть надходити одноразові sms код для переказу, поповнення рахунку вже 6 доба пішла. Ніяких чітких відповідей немає, то якийсь збій у Водафон та Київстар, то його вже немає. Стрілки друг на друга кидаєте", — пише один з клієнтів Ощаду.

У відповідь банк зазначив, що якщо спостерігається тимчасова проблема з надходження кодів підтверджень операції — слід зачекати вирішення проблеми.

"Наразі проблеми з доставкою смс повідомлень були вирішено. Рекомендуємо здійснити платежі повторно якщо є така необхідність", — написав представник банку.

Однак вже за кілька годин клієнт знову поскаржився, що повідомлення так і не приходять, тоді ж банк зазначив, що проблема з цим і досі є, її вирішують. До слова, Ощад наголосив, що здебільшого це пов'язано з мобільними операторами і проблеми виникають у них.

Підсумовуючи, можна сказати, що Ощадбанк радить клієнтам, які не можуть здійснити переказ через те, що не приходять повідомлення з кодом підтвердження, зачекати. Також можна спробувати перезавантажити мобільний телефон.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Ощадбанк звинуватили в нечесності — клієнт заявив, що отримав повідомлення про підключення послуги "оплата частинами", яке не відповідало дійсності. У фінустанові відповіли.