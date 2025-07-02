Шалена швидкість, крики та десятки жертв: 29 років від дня найстрашнішої трамвайної аварії в Україні (фото)

На момент аварії в трамваї перебувало 150 осіб

Трамваї в Україні мають великий попит і залишаються важливою частиною міського транспорту. На жаль, часом за їх участю відбуваються трагічні події. Однією із найстрашніших стала аварія 1996 року у Дніпродзержинську (нині Кам’янське), коли трамвай став смертельною пасткою для пасажирів.

"Телеграф" вирішив згадати про трагедію, яка сталася рівно 29 років тому, 2 липня 1996 року. Цього фатального дня загинули 34 людини.

"Трамвай смерті" у Дніпродзержинську — що сталося 2 липня 1996 року

Цього дня, 29 років тому, трамвай КТМ-5 близько 18 години прямував маршрутом № 2-А вулицею Чапаєва (нині вулицею Гетьмана Дорошенка) вниз, у напрямку Ленінградського проспекту (нині проспект Аношкіна). Це була година пік, тому в транспорті було понад 150 осіб.

У трамвая відмовили гальма на крутому спуску

Останню зупинку, як згадують очевидці, трамвай зробив перед спуском на вулиці Чапаєва, а потім він, підвищуючи швидкість, пролетів повз кілька зупинок. Як виявилось, у нього відмовили гальма.

Як виглядав трамвай після аварії у Кам’янському

Трамвай почала розгойдувати, ресори видавали скрегіт, а пасажири були в паніці й намагалися розтиснути двері, але безрезультатно. Після двох кілометрів некерованого руху платформа з колесами, що зійшла з рейок, влетіла в бетонну огорожу, а от металевий корпус салону відірвався від основи вагона і полетів трохи далі.

Пасажири трамвая опинилися у пастці

Швидкість трамвая на момент зіткнення становила щонайменше 70 км/год. На місці трагедії загинули одразу 29 людей, ще 5 померли у лікарні. 119 пасажирів трамвая отримали травми різного ступеня важкості.

Катастрофа трамвая у Дніпродзержинську 2 липня 1996 року

Що стало причиною аварії трамвая в Дніпродзержинську

Експерти основною причиною катастрофи назвали відмову гальм, яка виникла через неполадки в роботі низьковольтної мережі електроустаткування трамвая. Цього фатального дня трамваєм керувала 20-річна дівчина, яка за кілька місяців до аварії закінчила прискорені курси у Вінниці.

Трамвай зійшов з рейок, забрав життя понад 30 осіб

Є думка, що через сильний переляк вона знепритомніла, внаслідок чого транспортний засіб став зовсім некерованим. Дівчина-водій вижила, але лишилася інвалідом.

Винними у трагедії визнали міських керівників. У день аварії дівчина повідомила диспетчеру про проблеми в акумуляторній системі, але трамвай все ж таки випустили на лінію через брак рухомого складу. Наразі в місті цього трамвайного маршруту немає, на спуску колії демонтували.

Нещасне перехрестя, сьогодні рейки тут демонтовані

На згадку про жертв цієї жахливої трагедії в місті встановили монумент у вигляді двох паралельних прямих, які хаотично згинаються вгору. Така скульптура символізує зруйновану внаслідок сходу вагона трамвайну колію.

Монумент на згадку про загиблих у трамвайній аварії 1996 року

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