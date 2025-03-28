Сотні жертв через одну помилку: як 48 років тому сталася найбільша авіакатастрофа у світі

Авіакатастрофа забрала життя 583 людей

У світі регулярно трапляються трагедії у небі — як, наприклад, нещодавній інцидент в аеропорту Торонто (Канада). Проте наймасштабнішою і найстрашнішою катастрофою в історії цивільної авіації залишається зіткнення двох літаків на Тенерифе, яка сталася 48 років тому — 27 березня 1977 року.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, що стало причиною авіакатастрофи, яку називають найжахливішою у XX столітті. Жертвами трагедії тоді стали 583 особи.

Зіткнення літаків в аеропорту Лос-Родеос

У четвер, 27 березня, було 48 років від дня найбільшої (за кількістю загиблих) авіакатастрофи за всю історію авіації, якщо не враховувати теракт 11 вересня 2001 року. Відбулася вона в аеропорту Лос-Родеос (Тенерифе, Канарські острови), на злітній смузі, де зіткнулися два великі авіалайнери.

Зіткнення KLM та Pan American у березні 1977 року

Того дня аеропорт Лос-Родеос виявився перевантаженим, тому що в сусідньому аеропорту на острові Гран-Канарії було здійснено теракт. Місцева влада вирішила тимчасово перенаправити літаки до аеропорту Лос-Родеос, який не був розрахований на таку кількість великогабаритних лайнерів, і на пероні утворилася тіснота.

Перон пасажирського терміналу аеропорту Лос-Родеос

Серед літаків, що прибули, було два "Боїнги-747": один нідерландської авіакомпанії KLM, інший американської Pan American. Коли загроза на Гран-Канарії минула, екіпажі почали готуватись до вильоту. Але незабаром аеродром накрив густий туман, який обмежив видимість до 300 метрів.

Найбільша авіакатастрофа у світі, Фото: Getty Images

У цій обстановці капітан KLM, який поспішав вкластися в обмежений за правилами час льотної зміни, почав розгін, помилково вирішивши, що отримав дозвіл на зліт від диспетчера. Диспетчер вежі управління повітряним рухом говорив із сильним іспанським акцентом, екіпажі літаків кілька разів усе перепитували та уточнювали команди, перебиваючи один одного.

В авіакатастрофі на Тенеріфі загинули 538 людей, Фото: Getty Images

У результаті літак KLM почав набирати висоту і на швидкості близько 250 км/год влетів у лайнер Pan American, який знаходився на злітній смузі. Капітан американського судна намагався піти ліворуч зі злітної смуги, але зіткнення важко було уникнути. Внаслідок удару та подальшої пожежі загинули 583 особи. Вижили лише кілька десятків пасажирів Pan American, яким вдалося вибратися через пробоїни, що виникли в авіалайнері.

Літак KLM влетів у лайнер Pan American, Фото: Getty Images

Трагедія, яка сталася 48 років тому, стала поворотною для авіації, оскільки після неї посилили процедури радіообміну, ввели стандартизовані фрази та посилили контроль координації між екіпажами та диспетчерами.

Авіакатастрофа 27 березня 1977 року, Фото: Getty Images

"Телеграф" писав раніше, що у грудні 2024 року в Канаді під час посадки пасажирського літака виникли серйозні проблеми. Він ударився крилом об злітно-посадкову смугу, внаслідок чого частина літака спалахнула.