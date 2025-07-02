Бешеная скорость, крики и десятки жертв: 29 лет со дня самой страшной трамвайной аварии в Украине (фото)

В момент аварии в трамвае находилось 150 человек

Трамваи в Украине пользуются большим спросом и остаются важной частью городского транспорта. К сожалению, порой с их участием происходят трагические события. Одной из самых страшных стала авария 1996 года в Днепродзержинске (ныне Каменское), когда трамвай стал смертельной ловушкой для пассажиров.

"Телеграф" решил вспомнить о трагедии, которая произошла ровно 29 лет назад, 2 июля 1996 года. В этот роковой день погибли 34 человека.

"Трамвай смерти" в Днепродзержинске — что произошло 2 июля 1996 года

В этот день, 29 лет назад, трамвай КТМ-5 около 18 часов следовал по маршруту № 2-А по улице Чапаева (ныне улице Гетмана Дорошенко) вниз, в направлении Ленинградского проспекта (ныне проспект Аношкина). Это был час пик, поэтому в транспорте находилось более 150 человек.

У трамвая отказали тормоза на крутом спуске

Последнюю остановку, как вспоминают очевидцы, трамвай сделал перед спуском по улице Чапаева, а затем он, повышая скорость, пролетел мимо несколько остановок. Как оказалось, у него отказали тормоза.

Как выглядел трамвай после аварии в Каменском

Трамвай начала раскачивать, рессоры издавали скрежет, а пассажиры были в панике и пытались разжать двери, но безуспешно. После двух километров неуправляемого движения, сошедшая с рельсов платформа с колесами влетела в бетонное ограждение, а вот металлический корпус салона оторвался от основания вагона и полетел чуть дальше.

Пассажиры трамвая оказались в ловушке

Скорость трамвая в момент столкновения составляла не менее 70 км/час. На месте трагедии погибли сразу 29 человек, еще 5 умерли в больнице. 119 пассажиров трамвая получили травмы разной степени тяжести.

Катастрофа трамвая в Днепродзержинске 2 июля 1996 года

Что стало причиной аварии трамвая в Днепродзержинске

Эксперты основной причиной катастрофы назвали отказ тормозов, который возник из-за неполадок в работе низковольтной сети электрооборудования трамвая. В этот роковой день трамваем управляла 20-летняя девушка, которая за несколько месяцев до аварии окончила ускоренные курсы вагоновожатых в Виннице.

Трамвай сошел с рельсов в унес жизни более 30 человек

Есть мнение, что из-за сильного испуга она потеряла сознание, в результате чего транспортное средство стало совсем неуправляемым. Девушка-водитель выжила, но осталась инвалидом.

Виновными в трагедии признали городских руководителей. В день аварии девушка сообщила диспетчеру о проблемах в аккумуляторной системе, но трамвай все же выпустили на линию из-за нехватки подвижного состава. Сейчас в городе этого трамвайного маршрута нет, на спуске колии были демонтировали.

Злосчастный перекресток, сегодня рельсы здесь демонтированы

В память о жертвах этой ужасной трагедии в городе установили монумент в виде двух параллельных прямых, которые хаотично изгибаются вверх. Такая скульптура символизирует искореженную в результате схода вагона трамвайную колею.

Монумент в память о погибших в трамвайной аварии в 1996 году

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