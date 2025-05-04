Мільйон пасажирів щороку: який вигляд мали перші трамваї у Львові і як карали "зайців"

Спочатку були "тарандайки" з кіньми, а потім з'явилась електрична лінія

Тим українцям, хто не має можливості сісти за кермо власної машини, аби дістатися потрібного місця, достатньо скористатися громадським транспортом — автобусом, тролейбусом чи трамваєм. Але наприкінці XIX століття люди переважно пересувались пішки, а розкіш їздити в кареті була доступна лише аристократам.

Найперший в Україні трамвай з'явився у Львові, який до того міг похизуватися лиш платними підводами з кіньми. Хаотичний транспорт називали "тарандайками", як розповідає photo-lviv.in.ua. У 1870 році дві англійські фірми пропонували місту збудувати кінний трамвай, але міська влада в той час відмовила.

Лише у 1878 році, коли стало очевидно, що жителям потрібен організований транспорт, оголосили конкурс на його будівництво. З-поміж претендентів Магістрат обрав Трієстське трамвайне товариство, контракт з яким підписали 1 лютого 1879 року, а вже 21 травня затвердили план. Однак угода виявилась невигідною для Львова: концесію на 50 років отримало товариство, а саме місто практично нічого не отримувало.

Кінний трамвай і “тарандайки” на теперішній площі Міцкевича, кінець XIX ст. Фото: photo-lviv.in.ua

25 листопада 1879 року у Львові відбулася перша пробна поїздка кінного трамвая, а вже 3 травня 1880 року він почав курсувати на міських маршрутах. За два дні ввели оплату за проїзд. П’ять вагонів здійснювали 19 рейсів щодня у двох напрямках: від залізничного вокзалу до площі Митної та до Підзамча. Трамваї рухались по дубовій колії шириною 1 метр із середньою швидкістю 6,4 км/год.

Літній вагон кінного трамваю, кінець XIX ст.

До 1889 року трамвайний парк мав 105 коней, 37 пасажирських і 3 вантажних вагони, щороку обслуговуючи майже 1,9 мільйона пасажирів. Вагони були збудовані в австрійському місті Грац і пофарбовані в темно-коричневий колір із білими написами Tramwaj Lwowski. У 1906-1907 роках трамвай перейшов у власність міста.

Кінний трамвай на площі Ярослава Осмомисла, 1904-1905 роки

Перше трамвайне депо кінного транспорту у Львові розташовувалося на сучасній вулиці Ярослава Мудрого. Тут знаходилися так звані "відстійники", де змінювали упряж коней, годували і доглядали тварин. Вже тоді були й "зайці". Порушники мали провести цілий день на січкарні, де готували корм для коней.

Львів став другим містом на території сучасної України та четвертим у межах Австро-Угорщини, де почав курсувати електричний трамвай. У Києві ж він почав працювати 2 травня 1892 року, пише jnsm.com.ua. Третім містом були Чернівці (3 червня 1897 року), четвертим — Катеринослав (нині — Дніпро, 26 червня 1897 року), п'ятим — Кременчук (1899 рік).

Кінний трамвай на залізничному переїзді. Фото: lviv-tourist.info

Кінний трамвай на теперішній вул. Чернівецькій, 1900 рік

Електричний трамвай з причіпним вагоном кінного трамваю, 1931-1939 роки

Кінний трамвай у Львові функціонував до 29 грудня 1908 року. Після його закриття коней продали, а вагони переобладнали на причіпні до електричних трамваїв. Раніше ми розповідали, який вигляд мав кінний омнібус у Києві та скільки коштувала на ньому поїздка.