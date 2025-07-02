Пока Медведев рассказывает о "денацификации", более 12 тысяч его украинских тезок живут в Украине

Фамилия Медведев распространена в Украине, что может удивить многих, особенно учитывая ассоциации с российским политиком Дмитрием Медведевым. Его украинцы считают одним из главных путинистов, поддерживающих войну России в нашей стране.

"Телеграф" расскажет, что означает эта фамилия. Следует отметить, что согласно данным статистики фамилий, более 5 тысяч украинцев носят эту фамилию в мужской форме, а еще более 6,8 тысяч — в женской форме Медведева.

География распространения фамилии Медведев

Медведевы и Медведевы раскинулись практически по всей территории Украины. Наибольшие концентрации наблюдаются в центральных областях, в частности, в Полтавской и Киевской областях, а также в восточных регионах — Харьковской и Луганской областях. Заметные скопления носителей этой фамилии можно увидеть и в южных регионах, включая Николаевскую и Херсонскую области.

Фамилия Медведев в Украине

Интересно, что женская форма фамилии Медведева распространена даже больше, чем мужская – 6836 против 5203 носителей.

Фамилия Медведева

Однако распространенность этой фамилии в Украине, скорее всего, не имеет ничего общего с путинистом Медведевым.

Что означает фамилия

Фамилия Медведев имеет славянское происхождение и происходит от слова "медведь" (медведь). В древности такую фамилию могли получить люди, которые имели дело с охотой на медведей, торговали медвежьими шкурами, или просто имели какие-то внешние или характерные черты, ассоциировавшиеся с этим животным — силу, выносливость или даже внешнее сходство.

Что означает фамилию Медведев

В украинских землях эта фамилия могла сформироваться независимо от русского варианта, поскольку корень "медвед-" является общим для многих славянских языков.

Ранее "Телеграф" писал об украинских девичьих именах, которые россияне пытались стереть в советские времена.