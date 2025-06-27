У часи, коли кожне слово, кожен вчинок і навіть кожне ім’я має значення — українці обирають не моду, а місію

Україна, яка бореться за свою свободу і майбутнє, навіть вибір імені для новонароджених набуває нового змісту. Як же назвати сина і доньку у 2025 році, щоб наблизити нашу перемогу.

"Телеграф" розповість детальніше. У цьому нам допоміг штучний інтелект, він надав список із 10 імен.

Батьки останнім часом називають своїх дітей так, щоб імена були не лише красивими, а й надихали на боротьбу, нагадували про героїв і цінності, за які сьогодні стоїть Україна.

Імена для дівчат

Воля — символ незалежності та незламності духу.

— символ незалежності та незламності духу. Слава — як відлуння гасла "Слава Україні!".

— як відлуння гасла "Слава Україні!". Зоряна — як провідна зірка надії.

— як провідна зірка надії. Оріана — поетичне ім’я, що звучить як схід світла.

— поетичне ім’я, що звучить як схід світла. Лада — ім’я слов’янської богині миру й злагоди.

Імена для хлопців

Тарас — на честь Тараса Шевченка, уособлення сили слова.

— на честь Тараса Шевченка, уособлення сили слова. Святослав — з глибоким історичним корінням захисника-воїна.

— з глибоким історичним корінням захисника-воїна. Мирослав — "той, що славить мир".

— "той, що славить мир". Данило — як нагадування про об’єднувальну силу державності.

— як нагадування про об’єднувальну силу державності. Ярко — звучить яскраво, як і майбутнє.

Ім’я — це більше, ніж слово. Це частина ідентичності, що формує характер. І коли воно пов’язане з історією, гідністю та боротьбою — воно може стати справжнім маяком для нових поколінь. У часи, коли кожне слово, кожен вчинок і навіть кожне ім’я має значення — українці обирають не моду, а місію.

Раніше "Телеграф" писав, що означає імʼя співачки, яка підтримала Путіна.