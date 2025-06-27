Ці чудові імена для хлопчиків і дівчаток можуть наблизити перемогу: ось так вони звучать
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
У часи, коли кожне слово, кожен вчинок і навіть кожне ім’я має значення — українці обирають не моду, а місію
Україна, яка бореться за свою свободу і майбутнє, навіть вибір імені для новонароджених набуває нового змісту. Як же назвати сина і доньку у 2025 році, щоб наблизити нашу перемогу.
"Телеграф" розповість детальніше. У цьому нам допоміг штучний інтелект, він надав список із 10 імен.
Батьки останнім часом називають своїх дітей так, щоб імена були не лише красивими, а й надихали на боротьбу, нагадували про героїв і цінності, за які сьогодні стоїть Україна.
Імена для дівчат
- Воля — символ незалежності та незламності духу.
- Слава — як відлуння гасла "Слава Україні!".
- Зоряна — як провідна зірка надії.
- Оріана — поетичне ім’я, що звучить як схід світла.
- Лада — ім’я слов’янської богині миру й злагоди.
Імена для хлопців
- Тарас — на честь Тараса Шевченка, уособлення сили слова.
- Святослав — з глибоким історичним корінням захисника-воїна.
- Мирослав — "той, що славить мир".
- Данило — як нагадування про об’єднувальну силу державності.
- Ярко — звучить яскраво, як і майбутнє.
Ім’я — це більше, ніж слово. Це частина ідентичності, що формує характер. І коли воно пов’язане з історією, гідністю та боротьбою — воно може стати справжнім маяком для нових поколінь. У часи, коли кожне слово, кожен вчинок і навіть кожне ім’я має значення — українці обирають не моду, а місію.
Раніше "Телеграф" писав, що означає імʼя співачки, яка підтримала Путіна.