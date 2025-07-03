Гороскоп на 4 липня: вдалі угоди у Тельців, новий розділ життя у Риб

Невдалий день, щоб відкладати справи у довгу скриньку

У 2025 році багато знаків Зодіаку зазнають важливих змін у житті. Тим часом "Телеграф" публікує гороскоп на завтра, 4 липня, щоб ви могли підготуватися до можливих сюрпризів долі цієї п’ятниці.

Овен (21 березня — 20 квітня)

День буде насичений емоціями та спілкуванням. Гармонійне розташування нічних світил обіцяє цікаві пропозиції, зокрема по роботі. Люди шукатимуть вашої уваги — не залишайтеся байдужими.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Зосередьтеся на домі та сім’ї: можливі вдалі угоди з нерухомістю, укладання шлюбу або налагодження домашньої атмосфери. А ось робочі затримки та байдужість до близьких можуть обернутися неприємностями.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Найближчими днями навряд чи зустрінеться такий вдалий момент. Скористайтеся завтра підтримкою Всесвіту, щоб упоратися з головними завданнями. Не відкладайте справи та уникайте лінощів. Але не забувайте і про відпочинок.

Рак (22 червня — 22 липня)

Чудовий день, щоб проявити себе і реалізувати задумане без перешкод. Більшість планів зрушать із мертвої точки. Можливі дрібні розбіжності у сім'ї, але стриманість і такт допоможуть зберегти гармонію.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Якщо в житті не вистачає кохання – це хороший день, щоб усе виправити. Час підходить для нових знайомств та для щирих зізнань. Тим Левам, хто прагне успіху, важливо не боятися йти вперед — удача за сміливими!

Діва (24 серпня — 23 вересня)

День підходить для перегляду планів та наведення порядку у справах. Щоб досягти більшого, доведеться трохи вийти із зони комфорту і зайнятися тим, що справді тішить. У спілкуванні з близькими важливо запастись терпінням — можливі непорозуміння.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Саме час повернутись до старих справ. Протягом дня вдасться успішно вирішити те, що довго відкладалося, і нарешті поставити крапку в питаннях, що затяглися. Слушний момент може не повторитися.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Не все даватиметься легко і швидко. Можливі труднощі з прийняттям рішень та пошуком відповідей на важливі питання. Головне — зберігати спокій та віру у краще. Оптимізм допоможе відновити сили та розібратися у тому, що відбувається.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Не поспішайте починати щось нове чи йти на ризик — особливо у грошових питаннях. Завтра краще зосередитись на поточних, справді важливих завданнях.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Будьте уважні до того, що кажете: слова можуть поранити не менше вчинків. Краще ділитися добром – робіть щирі компліменти та згадуйте лише світлі моменти, пов'язані з близькими людьми.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Енергетика дня сприяє розкриттю внутрішніх резервів та творчого потенціалу. Всесвіт на вашому боці у всіх сферах життя. Це день натхнення, удачі та яскравих переживань.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Не відкладайте важливі справи в довгу скриньку — зараз саме час діяти. Нічні світила сприяють позитивним змінам — вони допоможуть звільнитися від шкідливих звичок та розпочати новий розділ життя.