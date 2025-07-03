Гороскоп на 4 июля: удачные сделки у Тельцов, новая глава жизни у Рыб

Не самый удачный день, чтобы откладывать дела в долгий ящик

В 2025 году многие знаки Зодиака испытают важные перемены в жизни. Между тем "Телеграф" публикует гороскоп на завтра, 4 июля, чтобы вы могли подготовиться к возможным сюрпризам судьбы в эту пятницу.

Овен (21 марта — 20 апреля)

День будет насыщен эмоциями и общением. Гармоничное расположение ночных светил сулит интересные предложения, в том числе по работе. Люди будут искать вашего внимания — не оставайтесь равнодушны.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Сосредоточьтесь на доме и семье: возможны удачные сделки с недвижимостью, заключение брака или налаживание домашней атмосферы. А вот рабочие задержки и равнодушие к близким могут обернуться неприятностями.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

В ближайшие дни едва ли встретится столь удачный момент. Воспользуйтесь завтра поддержкой Вселенной, чтобы справиться с главными задачами. Не откладывайте дела и избегайте лени. Но не забывайте и про отдых.

Рак (22 июня — 22 июля)

Отличный день, чтобы проявить себя и реализовать задуманное без помех. Большинство планов сдвинутся с мертвой точки. Возможны мелкие разногласия в семье, но сдержанность и такт помогут сохранить гармонию.

Лев (23 июля — 23 августа)

Если в жизни не хватает любви — это хороший день, чтобы все исправить. Время подходящее для новых знакомств и для искренних признаний. Тем Львам, кто стремится к успеху, важно не бояться идти вперед — удача за смелыми!

Дева (24 августа — 23 сентября)

День подходит для пересмотра планов и наведения порядка в делах. Чтобы добиться большего, придется немного выйти из зоны комфорта и заняться тем, что действительно радует. В общении с близкими важно запастись терпением — возможны недопонимания.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Самое время вернуться к старым делам. В течение дня удастся успешно решить то, что долго откладывалось, и наконец-то поставить точку в затянувшихся вопросах. Подходящий момент может не повториться.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Не все будет даваться легко и быстро. Возможны трудности с принятием решений и поиском ответов на важные вопросы. Главное — сохранять спокойствие и веру в лучшее. Оптимизм поможет восстановить силы и разобраться в происходящем.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Не спешите начинать что-то новое или идти на риск — особенно в денежных вопросах. Завтра предпочтительно сосредоточиться на текущих, действительно важных задачах.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Будьте внимательны к тому, что говорите: слова могут ранить не меньше поступков. Лучше делиться добром — делайте искренние комплименты и вспоминайте только светлые моменты, связанные с близкими людьми.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Энергетика дня способствует раскрытию внутренних резервов и творческого потенциала. Вселенная на вашей стороне во всех сферах жизни. Это день вдохновения, удачи и ярких переживаний.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Не откладывайте важные дела в долгий ящик — сейчас самое время действовать. Ночные светила способствуют позитивным переменам — они помогут освободиться от вредных привычек и начать новую главу жизни.