Її майже не впізнати: на вулицях Києва зустріли головну комуністку України Наталію Вітренко з коханим (фото, відео)

Жінці, яка виправдовувала агресію Росії проти України, 73 роки

У четвер, 3 липня, у мережі показали, який вигляд зараз має колишня нардепка з проросійськими поглядами Наталія Вітренко. Виявляється, прихильниця СРСР, яка багато років поширювала антиукраїнську пропаганду та російські наративи, з'явилася у столиці.

Журналісти "ТСН" застали скандального експолітика в Печерському суді разом з Володимиром Марченком — також колишнім проросійським нардепом, якого автори сюжету охрестили вірним Вітренко "номер два".

Який вигляд має зараз Наталія Вітренко

Колишнього політика майже не впізнати:

Наталія Вітренко зараз

Нагадаємо, що Наталія Вітренко — колишня зірка проросійських сил 90-х і 2000-х. Колись вона організовувала референдуми для агресора, прославляла Віктора Януковича і була проти вступу України в НАТО та ЄС. Тепер колишня нардепка судиться з державою через штраф у 5100 гривень.

Наталія Вітренко і Володимир Марченко зараз Наталія Вітренко зараз Наталія Вітренко зараз

Річ у тім, що у 2024 році НАЗК виписало штраф нібито за те, що вона не подавала звіти про діяльність своєї партії "Прогресивна соціалістична партія України" (ПСПУ). 20 березня 2022 року, після початку повномасштабної війни, указом Президента України діяльність партії була призупинена на період воєнного стану, а 23 червня того року суд ухвалив рішення про її повну заборону.

Марченко і Вітренко 31 жовтня 2009 року в Києві

Ще на початку вторгнення Вітренко намагалась виправдати Росію за війну та звинуватити у ній США та Велику Британію. Раніше вона вела YouTube-канал, де поширювала контент із проросійськими наративами та матеріали, що суперечили українським національним інтересам.

Наразі, як бачимо, жінка вільно гуляє столичними вулицями. На питання журналіста про те, чи підтримує й досі Вітренко проросійські погляди, колишня нардепка нічого не відповіла.

Нагадаємо, що нардепка виступала за відновлення Радянського Союзу та комуністичного ладу. "Телеграф" показував, як у молодості виглядала Наталія Вітренко.