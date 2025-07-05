Жоден короп не встоїть: рибалки поділилися секретною наживкою, яка збільшить улов у рази

Процес приготування "секретного інградієнту" нескладний, але вимагає часу

Короп — один із найулюбленіших трофеїв українських рибалок — потужний, хитрий і водночас ненажерливий, він часто стає головною метою риболовлі. Досвідчені рибалки стверджують: щоб збільшити шанси на вдалий улов, важливо вибрати правильну наживку.

Такий допис опублікували в групі "Рибалка на Дунаю" у Facebook. Один із найефективніших варіантів — звичайний горох.

Здається, проста бобова культура, яку часто недооцінюють, насправді має "магічну" дію на коропа. Особливо, якщо знати, який саме горох вибирати і як його готувати.

Який горох найкраще приваблює коропа

Рибалки радять брати цілі, великі боби, бажано з останнього врожаю. Ідеальний варіант — свіжий молодий горох, щойно зібраний з грядки. Такий має природний аромат, який добре відчувається під водою. А от лущений або консервований горох — не варіант. Він втрачає запах і легко розпадається у воді.

Якщо свіжого немає — можна використовувати сухий, але лише той, що має природну зморшкуватість. Перед риболовлею його потрібно правильно підготувати.

Який горох ідеально підійде для риболовлі?

Як приготувати наживку з гороху і в подальшому зберігати її

Процес нескладний, але вимагає часу:

Промийте горох під проточною водою кілька разів. Засипте в каструлю та залийте холодною водою. Рідини має бути більше, ніж бобів, десь на 3-5 см. Дайте настоятися 6-10 годин. Горох набухає і стає м’якшим — саме таким, який не злітає з гачка, але водночас добре тримається.

Якщо готуєте запас гороху наперед — робіть це восени, не пізніше листопада. Зберігати треба в сухому, темному місці, за температури не вище 25°C. Волога — головний ворог наживки: боби пліснявіють і втрачають запах.

"Після численних експериментів з'ясувалося, що короп має справжню слабкість до однієї наживки — гороху", — зазначили в дописі.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на Харківщині є ставок, де можна виловити рибу вагою понад 12 кг. Це місце вже вважають справжнім раєм для любителів риболовлі.