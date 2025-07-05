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Жоден короп не встоїть: рибалки поділилися секретною наживкою, яка збільшить улов у рази

Автор
Марта Іваненко
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Короп буде клювати, якщо прикормите його цим
Короп буде клювати, якщо прикормите його цим. Фото Колаж "Телеграфу"

Процес приготування "секретного інградієнту" нескладний, але вимагає часу

Короп — один із найулюбленіших трофеїв українських рибалок — потужний, хитрий і водночас ненажерливий, він часто стає головною метою риболовлі. Досвідчені рибалки стверджують: щоб збільшити шанси на вдалий улов, важливо вибрати правильну наживку.

Такий допис опублікували в групі "Рибалка на Дунаю" у Facebook. Один із найефективніших варіантів — звичайний горох.

Здається, проста бобова культура, яку часто недооцінюють, насправді має "магічну" дію на коропа. Особливо, якщо знати, який саме горох вибирати і як його готувати.

Який горох найкраще приваблює коропа

Рибалки радять брати цілі, великі боби, бажано з останнього врожаю. Ідеальний варіант — свіжий молодий горох, щойно зібраний з грядки. Такий має природний аромат, який добре відчувається під водою. А от лущений або консервований горох — не варіант. Він втрачає запах і легко розпадається у воді.

Якщо свіжого немає — можна використовувати сухий, але лише той, що має природну зморшкуватість. Перед риболовлею його потрібно правильно підготувати.

Який горох ідеально підійде для риболовлі
Який горох ідеально підійде для риболовлі?

Як приготувати наживку з гороху і в подальшому зберігати її

Процес нескладний, але вимагає часу:

  1. Промийте горох під проточною водою кілька разів.
  2. Засипте в каструлю та залийте холодною водою. Рідини має бути більше, ніж бобів, десь на 3-5 см.
  3. Дайте настоятися 6-10 годин. Горох набухає і стає м’якшим — саме таким, який не злітає з гачка, але водночас добре тримається.

Якщо готуєте запас гороху наперед — робіть це восени, не пізніше листопада. Зберігати треба в сухому, темному місці, за температури не вище 25°C. Волога — головний ворог наживки: боби пліснявіють і втрачають запах.

"Після численних експериментів з'ясувалося, що короп має справжню слабкість до однієї наживки — гороху", — зазначили в дописі.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на Харківщині є ставок, де можна виловити рибу вагою понад 12 кг. Це місце вже вважають справжнім раєм для любителів риболовлі.

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#Риболовля #Короп #Лайфхак #Рибалка