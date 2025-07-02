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Шкода і з'їсти? Харківський рибалка похизувався неймовірним уловом (фото, відео)

Автор
Марта Іваненко
Дата публікації
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Автор
Харків'янин похизувався великою щукою Новина оновлена 02 липня 2025, 20:55
Харків'янин похизувався великою щукою. Фото Колаж "Телеграфу"

За словами рибалки, пошуки такої риби — справа не з легких

Один день на водоймі завершився вдалим уловом для одного з харківських рибалок. Чоловік зміг впіймати щуку вагою 4,4 кілограми — трофейну красуню, яка стала справжньою гордістю риболовлі.

Такий допис опублікував Юрій Гузій у Facebook. Українець поділився серією яскравих фото й відео в мережі, але найбільше вразило інше: після зйомки він відпустив рибу назад у воду.

За його словами, пошуки такої риби — справа не з легких: без досвіду та терпіння піймати її складно. Проте цього разу удача таки посміхнулась.

Харківський рибалка упіймав велику щуку
Як виглядає трофей
Харківський рибалка упіймав велику щуку, яка вага
Вага щуки

Що відомо про щуку

Це — типова мешканка українських водойм, а ще одна з найулюбленіших риб для спортивної риболовлі. Вона — єдина представниця родини щукових. Найчастіше в наших річках та озерах трапляється щука звичайна. Ця риба має видовжене, обтічне тіло, потужні щелепи з численними зубами та характерне плямисто-смугасте забарвлення, яке змінюється залежно від типу дна та рослинності водойми.

Цікаво, що самки щук значно більші за самців і здатні виростати до 1,5-1,8 метра при вазі до 30-35 кг. Живуть щуки десятиліттями — до 80 років у природному середовищі. Основу раціону цих хижаків становлять дрібніші риби, але інколи вони не гребують жабами чи навіть каченятами.

М'ясо щуки містить небагато жиру (2-3%) і вважається дієтичним.

Втім, справжні рибалки, як-от Юрій Гузій, ловлять її не стільки заради страви, скільки заради спортивного азарту — і часто, як у цьому випадку, відпускають рибу назад, зберігаючи популяцію для наступних поколінь.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Дніпрі, на Січеславській набережній, рибалка зловив велетенського коропа. Свідки події почали давати поради, але чоловік успішно впорався сам.

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#Щука #Риболовля