Шкода і з'їсти? Харківський рибалка похизувався неймовірним уловом (фото, відео)

За словами рибалки, пошуки такої риби — справа не з легких

Один день на водоймі завершився вдалим уловом для одного з харківських рибалок. Чоловік зміг впіймати щуку вагою 4,4 кілограми — трофейну красуню, яка стала справжньою гордістю риболовлі.

Такий допис опублікував Юрій Гузій у Facebook. Українець поділився серією яскравих фото й відео в мережі, але найбільше вразило інше: після зйомки він відпустив рибу назад у воду.

За його словами, пошуки такої риби — справа не з легких: без досвіду та терпіння піймати її складно. Проте цього разу удача таки посміхнулась.

Як виглядає трофей

Вага щуки

Що відомо про щуку

Це — типова мешканка українських водойм, а ще одна з найулюбленіших риб для спортивної риболовлі. Вона — єдина представниця родини щукових. Найчастіше в наших річках та озерах трапляється щука звичайна. Ця риба має видовжене, обтічне тіло, потужні щелепи з численними зубами та характерне плямисто-смугасте забарвлення, яке змінюється залежно від типу дна та рослинності водойми.

Цікаво, що самки щук значно більші за самців і здатні виростати до 1,5-1,8 метра при вазі до 30-35 кг. Живуть щуки десятиліттями — до 80 років у природному середовищі. Основу раціону цих хижаків становлять дрібніші риби, але інколи вони не гребують жабами чи навіть каченятами.

М'ясо щуки містить небагато жиру (2-3%) і вважається дієтичним.

Втім, справжні рибалки, як-от Юрій Гузій, ловлять її не стільки заради страви, скільки заради спортивного азарту — і часто, як у цьому випадку, відпускають рибу назад, зберігаючи популяцію для наступних поколінь.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Дніпрі, на Січеславській набережній, рибалка зловив велетенського коропа. Свідки події почали давати поради, але чоловік успішно впорався сам.