Забудьте про Світязь: чим дивує озеро Нобель і чому туди їдуть тисячі рибалок

Рибалки кажуть, що це одне з найкращих місць для риболовлі в басейні Дніпра

На кордоні Рівненської та Волинської областей лежить озеро з незвичайною назвою — Нобель. За легендою, тут 700 років тому під лід провалилося ціле військо разом із чаклуном.

Місцеві жителі кажуть, що іноді можна почути металевий дзвін з глибини озера. Та навіть якщо ви не вірите в містику, тут є на що подивитися: чиста вода, острови, хороша риболовля та цікава історія. "Телеграф" з'ясував усі деталі про це загадкове місце.

Що особливого в озері Нобель

Озеро знаходиться в Рівненській області, за 200 км від Рівного і 150 км від Луцька. Воно досить велике — майже 5 квадратних кілометрів, а в деяких місцях глибина сягає 17 метрів.

Цікаво, що озеро поділене навпіл. Посередині є вузький півострів, на якому стоїть село Нобель. Таким чином озеро має дві частини: східну (більшу) та західну. Ще на озері є три маленькі острови, всі вкриті лісом.

Півострів на озері Нобель

Через озеро протікає річка Прип'ять. Це означає, що вода постійно оновлюється і залишається чистою. Видимість під водою — до 2 метрів. Береги здебільшого піщані, навколо ростуть сосни.

Озеро дуже старе. Перший раз про нього згадали ще в 1158 році в давніх літописах. А в 1520 році тут переписували Євангеліє — це була важлива духовна робота.

Місцеві жителі розповідають, що озеро славиться дивними туманами. Вони з'являються раптово, швидко закривають все навколо, а потім так само несподівано зникають.

Захід сонця на озері Нобель

Озеро Нобель, Рівненська область

Чому туристи їдуть на озеро Нобель

Головна причина — риболовля. Тут водиться багато різної риби: щука, судак, окунь, сом, лящ, плотва, краснопірка, карась, карп. Рибалки кажуть, що це одне з найкращих місць для риболовлі в басейні Дніпра.

Друга причина — природа. Тут тихо, немає заводів і великих доріг поруч. Можна справді відпочити від міського шуму. Навколо озера живуть лебеді, дикі гуси та багато інших птахів. У лісах можна збирати ягоди та гриби.

Третя причина — це добре місце для кемпінгу. Можна поставити намет або зняти будиночок на базі відпочинку. Вода чиста, можна купатися.

Риболовля на озері Нобель, фото з відкритих джерел

Цікавий факт: з 2003 року в селі Нобель щороку проводять фестиваль гумору "Лауреат Нобелівської премії". Символ фестивалю — великий сом.

Де зупинитися і скільки це коштує

На озері Нобель працює кілька баз відпочинку. Ось основні варіанти:

База відпочинку "Рибацький хутір" . Тут можна зняти дерев'яний будиночок на 3-4 людини. У будиночку є все необхідне: нормальні ліжка, душ, холодильник, мікрохвильовка, посуд. Коштує 1300 грн за добу за весь будиночок (з 2025 року).

. Тут можна зняти дерев'яний будиночок на 3-4 людини. У будиночку є все необхідне: нормальні ліжка, душ, холодильник, мікрохвильовка, посуд. Коштує 1300 грн за добу за весь будиночок (з 2025 року). Хостел на березі. Простіший варіант проживання в старому відновленому будинку. Коштує 250 грн з людини за ніч.

Простіший варіант проживання в старому відновленому будинку. Коштує 250 грн з людини за ніч. Villa Nobel. Найдорожчий варіант. Номери з балконом і видом на озеро коштують 2500 грн за добу.

Найдорожчий варіант. Номери з балконом і видом на озеро коштують 2500 грн за добу. Бюджетні варіанти. Є літні будиночки від 100 грн з людини або невеликі вілли за 500 грн на добу.

Додаткові послуги:

Лазня — 800 грн за 4 години

Оренда човна — окремо

Риболовля — безкоштовно

Як дістатися до озера

Озеро знаходиться на півночі України, недалеко від кордону з Білоруссю. Відстані:

З Києва — 400 км

З Рівного — 200 км

З Луцька — 150 км

Озеро Нобель на карті

На машині: їхати Варшавською трасою (Е373). Увага! Останні 50 км — це погана дорога ("гравійка"). Треба їхати дуже обережно. Місцеві кажуть, що ці дві години важкої дороги — це своєрідна "плата" за красу озера.

Громадським транспортом: можна доїхати поїздом, а потім пересісти на автобус. Але це складніше, ніж на машині.

Важливо: навігатори в цій місцевості часто помиляються через багато річок і боліт. Краще заздалегідь уточнити дорогу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що на Рівненщині є унікальне гліцеринове озеро. Воно розташоване за 173 кілометри від обласного центру.