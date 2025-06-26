Величезного коропа на 20+ кг упіймали в озері під Києвом. Де знаходиться рибне місце (фото)

На озері дозволено три типи рибальства

У Баришівському районі Київської області в озері виловили великого коропа. Вага цієї риби перевищувала 20 кілограмів, при тому, що середня вага цієї риби становить від 2 до 5 кг.

Відповідні фотографії було опубліковано у Telegram-каналі "Рибалка Київ. Київська область". Отримати великий улов вдалося юному рибалці, на ім'я Ярослав.

А для лову риби використовувалася прикормка Пеллетс "Слива" і наживка — криль.

В озері виловили великого коропа. Фото — "Рибалка Київ. Київська область"

В озері виловили великого коропа. Фото — "Рибалка Київ. Київська область"

Де знаходиться озеро

В описі зазначено, що коропа впіймали в озері Вовкове. У ньому водяться: щука, сом, судак, окунь, короп, білий амур, карась, товстолоб.

На цьому озері є три типи рибаловлі:

на дику рибу (щука, сом, судак);

на мирну рибу (короп, амур, товстолоб);

на форелі.

Варто додати, що рибалка тут платна, по квитках. На кожен тип рибалки є окремі квитки.

Де знаходиться озеро. Скріншот — "Рибалка Київ. Київська область"

Реакція мережі

У коментарях під постом деякі засумнівалися, що показаний на фотографіях короп може важити понад 20 кілограмів.

Реакція мережі на гігантського коропа. Скріншот

Інші ж вигадали, як прозвати цього гіганта — "Коропець-молодець".

Реакція мережі на гігантського коропа. Скріншот

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що під Києвом знайшли місце, де можна виловити велику рибу. Однак є нюанс – це озеро призначене винятково для спортивної риболовлі.