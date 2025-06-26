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Величезного коропа на 20+ кг упіймали в озері під Києвом. Де знаходиться рибне місце (фото)

Автор
Анастасія Мокрик
Дата публікації
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Автор
На Київщині виловили гігантську рибу Новина оновлена 26 червня 2025, 16:12
На Київщині виловили гігантську рибу. Фото Колаж "Телеграфу"

На озері дозволено три типи рибальства

У Баришівському районі Київської області в озері виловили великого коропа. Вага цієї риби перевищувала 20 кілограмів, при тому, що середня вага цієї риби становить від 2 до 5 кг.

Відповідні фотографії було опубліковано у Telegram-каналі "Рибалка Київ. Київська область". Отримати великий улов вдалося юному рибалці, на ім'я Ярослав.

А для лову риби використовувалася прикормка Пеллетс "Слива" і наживка — криль.

Гігантського коропа виловили в озері під Києвом
В озері виловили великого коропа. Фото — "Рибалка Київ. Київська область"
Гігантського коропа виловили в озері під Києвом
В озері виловили великого коропа. Фото — "Рибалка Київ. Київська область"

Де знаходиться озеро

В описі зазначено, що коропа впіймали в озері Вовкове. У ньому водяться: щука, сом, судак, окунь, короп, білий амур, карась, товстолоб.

На цьому озері є три типи рибаловлі:

  • на дику рибу (щука, сом, судак);
  • на мирну рибу (короп, амур, товстолоб);
  • на форелі.

Варто додати, що рибалка тут платна, по квитках. На кожен тип рибалки є окремі квитки.

Де розташоване Вовкове озеро
Де знаходиться озеро. Скріншот — "Рибалка Київ. Київська область"

Реакція мережі

У коментарях під постом деякі засумнівалися, що показаний на фотографіях короп може важити понад 20 кілограмів.

Як у мережі відреагували на гігантського коропа, якого виловили під Києвом
Реакція мережі на гігантського коропа. Скріншот

Інші ж вигадали, як прозвати цього гіганта — "Коропець-молодець".

Як у мережі відреагували на гігантського коропа, якого виловили під Києвом
Реакція мережі на гігантського коропа. Скріншот

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що під Києвом знайшли місце, де можна виловити велику рибу. Однак є нюанс – це озеро призначене винятково для спортивної риболовлі.

Теги:
#Київська область #Риболовля #Озеро #Короп