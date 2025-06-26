Величезного коропа на 20+ кг упіймали в озері під Києвом. Де знаходиться рибне місце (фото)
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На озері дозволено три типи рибальства
У Баришівському районі Київської області в озері виловили великого коропа. Вага цієї риби перевищувала 20 кілограмів, при тому, що середня вага цієї риби становить від 2 до 5 кг.
Відповідні фотографії було опубліковано у Telegram-каналі "Рибалка Київ. Київська область". Отримати великий улов вдалося юному рибалці, на ім'я Ярослав.
А для лову риби використовувалася прикормка Пеллетс "Слива" і наживка — криль.
Де знаходиться озеро
В описі зазначено, що коропа впіймали в озері Вовкове. У ньому водяться: щука, сом, судак, окунь, короп, білий амур, карась, товстолоб.
На цьому озері є три типи рибаловлі:
- на дику рибу (щука, сом, судак);
- на мирну рибу (короп, амур, товстолоб);
- на форелі.
Варто додати, що рибалка тут платна, по квитках. На кожен тип рибалки є окремі квитки.
Реакція мережі
У коментарях під постом деякі засумнівалися, що показаний на фотографіях короп може важити понад 20 кілограмів.
Інші ж вигадали, як прозвати цього гіганта — "Коропець-молодець".
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що під Києвом знайшли місце, де можна виловити велику рибу. Однак є нюанс – це озеро призначене винятково для спортивної риболовлі.