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Ни один карп не устоит: рыбаки поделились секретной наживкой, которая увеличит улов в разы

Автор
Марта Иваненко
Дата публикации
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Автор
Карп будет клевать, если прикормите его этим Новость обновлена 05 июля 2025, 16:05
Карп будет клевать, если прикормите его этим. Фото Коллаж "Телеграфа"

Процесс приготовления "секретного ингредиента" несложен, но требует времени

Карп — один из самых любимых трофеев украинских рыболовов — мощный, хитрый и одновременно прожорливый, часто становится главной целью рыбалки. Опытные рыбаки утверждают: чтобы увеличить шансы на удачный улов, важно выбрать правильную наживку.

Такой пост опубликовали в группе "Рыбак на Дунае" в Facebook. Один из самых эффективных вариантов – обычный горох.

Кажется, простая бобовая культура, которую часто недооценивают, на самом деле оказывает "магическое" действие на карпа. Особенно если знать, какой именно горох выбирать и как его готовить.

Какой горох лучше всего привлекает карпа

Рыбаки советуют брать целые, крупные бобы, желательно с последнего урожая. Идеальный вариант – свежий молодой горох, только что собранный из грядки. Такой имеет естественный аромат, хорошо ощущаемый под водой. А вот шелушеный или консервированный горох – не вариант. Он теряет запах и легко распадается в воде.

Если свежего нет — можно использовать сухой, но только имеющий естественную морщинистость. Перед рыбалкой его нужно правильно подготовить.

Какой горох идеально подойдет для рыбалки.
Какой горох идеально подойдет для рыбалки?

Как приготовить наживку из гороха и в дальнейшем хранить ее

Процесс несложный, но требует времени:

  1. Промойте горох под проточной водой несколько раз.
  2. Засыпьте в кастрюлю и залейте холодной водой. Жидкости должно быть больше, чем бобов, где-то на 3-5 см.
  3. Дайте настояться 6-10 часов. Горох набухает и становится более мягким — именно таким, который не слетает с крючка, но хорошо держится.

Если готовите запас гороха вперед – делайте это осенью, не позже ноября. Хранить следует в сухом, темном месте, при температуре не выше 25°C. Влага – главный враг наживки: бобы плеснеют и теряют запах.

"После многочисленных экспериментов выяснилось, что карп имеет настоящую слабость к одной наживке — гороху", — отметили в сообщении.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Харьковской области есть пруд, где можно выловить рыбу весом более 12 кг. Это место уже считают настоящим раем для любителей рыбалки.

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#Рыбалка #Карп #Лайфхак #Рыболов