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Прованські трави ростуть у вас на городі. Зробіть з цього бізнес

Автор
Марина Іщенко
Дата публікації
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Автор
Прованські трави Новина оновлена 02 липня 2025, 16:13
Прованські трави. Фото Колаж "Телеграф"

Це чудовий вид заробітку

Ринок спецій в Україні активно розвивається, і одним з найперспективніших сегментів стають прованські трави. Ця ароматна суміш з базиліком, орегано, тим'яном та розмарином завойовує українські кухні, створюючи нові можливості для підприємців.

"Телеграф" детальніше розповість, як на ній заробити гроші. Що таке прованські трави і чим вони корисні.

Ціни на ринку

Дослідження показує, що якісні прованські трави в Україні можна знайти від 200 гривень за кілограм при оптових закупівлях. Роздрібна ціна коливається від 25 до 50 гривень за 100-грамову упаковку, що створює хорошу маржу для підприємців.

Цінове позиціонування залежить від кількох факторів:

  • Якість сировини та країна походження трав
  • Упаковка та брендинг продукції
  • Обсяги партій та постійність поставок
  • Наявність сертифікатів якості
Прованські трави

Куди здавати продукцію

Фахівці виділяють кілька основних каналів збуту для прованських трав:

  • Онлайн-маркетплейси. Найдоступнішим способом для початківців є продаж через інтернет-платформи. Prom.ua демонструє високий попит на прованські трави з понад 1200 пропозицій від різних продавців. Також активно розвиваються спеціалізовані онлайн-магазини спецій.
  • Оптові покупці. Компанії активно закуповують якісні суміші для подальшої реалізації. Ці підприємства мають розгалужену мережу дистрибуції по всій Україні та постійно шукають нових постачальників.
  • Роздрібні мережі. Великі торговельні мережі, включаючи АТБ та інші супермаркети, розширюють асортимент спецій та відкриті для співпраці з місцевими виробниками якісної продукції.
  • Спеціалізовані магазини. Розвиваються магазини здорового харчування та еко-продуктів, які цінують натуральні приправи без штучних добавок.
Прованські трави
Трави

Поради для початківців

Варто розпочинати з невеликих партій, щоб протестувати ринок та знайти своїх клієнтів. Важливо звернути увагу на якість сировини — від цього залежить репутація та можливість розширення бізнесу.

Перспективним напрямком також є створення власних унікальних сумішей на основі прованських трав, адаптованих під українські смакові уподобання.

Ринок спецій в Україні має значний потенціал для розвитку, особливо в сегменті натуральних та якісних продуктів. Прованські трави можуть стати відмінною стартовою точкою для входу в цю перспективну галузь.

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