Це росте у вас на ділянці: як із сухої трави заробити 26 тис. грн

"Телеграф" розповідає про плюси і мінуси

Власники земельних ділянок можуть отримувати стабільний додатковий дохід, використовуючи незадіяні частини городу для вирощування та продажі сіна. Скільки ж можна отримати?

"Телеграф" розповість детальніше про цей заробіток. А також куди продавати товар.

Чому сіно — це прибутковий бізнес

Сіно залишається одним із найважливіших кормів для худоби, особливо в осінньо-зимовий період. Фермери, власники корів, кіз, овець та коней постійно потребують якісного сухого корму для своїх тварин.

За даними актуальних оголошень на ринку, один тюк якісного лугового сіна коштує 130 гривень. За 200 тюків з ділянки можна заробити 26 000 грн за сезон.

Як організувати виробництво сіна

Використання вільних ділянок . Якщо у вас є частини городу, де ви не вирощуєте овочі, засійте їх луговими травами. Це може бути: задня частина ділянки, простір між садовими деревами, тимчасово незадіяні грядки.

. Якщо у вас є частини городу, де ви не вирощуєте овочі, засійте їх луговими травами. Це може бути: задня частина ділянки, простір між садовими деревами, тимчасово незадіяні грядки. Вибір трав . Найкращі варіанти для сіна: тимофіївка, костриця, люцерна, конюшина

. Найкращі варіанти для сіна: тимофіївка, костриця, люцерна, конюшина Технологія заготівлі: скошування у період цвітіння, сушка на сонці 2-3 дні, збирання у тюки, зберігання у сухому місці.

Ринок збуту

Попит на якісне сіно стабільно високий:

Приватні фермери.

Власники особистих господарств.

Кінні клуби.

Зоопарки та контактні зооферми.

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