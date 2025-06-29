Це росте у вас на ділянці: як із сухої трави заробити 26 тис. грн
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"Телеграф" розповідає про плюси і мінуси
Власники земельних ділянок можуть отримувати стабільний додатковий дохід, використовуючи незадіяні частини городу для вирощування та продажі сіна. Скільки ж можна отримати?
"Телеграф" розповість детальніше про цей заробіток. А також куди продавати товар.
Чому сіно — це прибутковий бізнес
Сіно залишається одним із найважливіших кормів для худоби, особливо в осінньо-зимовий період. Фермери, власники корів, кіз, овець та коней постійно потребують якісного сухого корму для своїх тварин.
- За даними актуальних оголошень на ринку, один тюк якісного лугового сіна коштує 130 гривень. За 200 тюків з ділянки можна заробити 26 000 грн за сезон.
Як організувати виробництво сіна
- Використання вільних ділянок. Якщо у вас є частини городу, де ви не вирощуєте овочі, засійте їх луговими травами. Це може бути: задня частина ділянки, простір між садовими деревами, тимчасово незадіяні грядки.
- Вибір трав. Найкращі варіанти для сіна: тимофіївка, костриця, люцерна, конюшина
- Технологія заготівлі: скошування у період цвітіння, сушка на сонці 2-3 дні, збирання у тюки, зберігання у сухому місці.
Ринок збуту
Попит на якісне сіно стабільно високий:
- Приватні фермери.
- Власники особистих господарств.
- Кінні клуби.
- Зоопарки та контактні зооферми.
Раніше "Телеграф" писав, скільки можна заробити на цибулі.