Рус

Це росте у вас на ділянці: як із сухої трави заробити 26 тис. грн

Автор
Марина Іщенко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Заробіток на траві Новина оновлена 29 червня 2025, 23:03
Заробіток на траві. Фото Колаж "Телеграф"

"Телеграф" розповідає про плюси і мінуси

Власники земельних ділянок можуть отримувати стабільний додатковий дохід, використовуючи незадіяні частини городу для вирощування та продажі сіна. Скільки ж можна отримати?

"Телеграф" розповість детальніше про цей заробіток. А також куди продавати товар.

Чому сіно — це прибутковий бізнес

Сіно залишається одним із найважливіших кормів для худоби, особливо в осінньо-зимовий період. Фермери, власники корів, кіз, овець та коней постійно потребують якісного сухого корму для своїх тварин.

  • За даними актуальних оголошень на ринку, один тюк якісного лугового сіна коштує 130 гривень. За 200 тюків з ділянки можна заробити 26 000 грн за сезон.

Як організувати виробництво сіна

  • Використання вільних ділянок. Якщо у вас є частини городу, де ви не вирощуєте овочі, засійте їх луговими травами. Це може бути: задня частина ділянки, простір між садовими деревами, тимчасово незадіяні грядки.
  • Вибір трав. Найкращі варіанти для сіна: тимофіївка, костриця, люцерна, конюшина
  • Технологія заготівлі: скошування у період цвітіння, сушка на сонці 2-3 дні, збирання у тюки, зберігання у сухому місці.

Ринок збуту

Попит на якісне сіно стабільно високий:

  • Приватні фермери.
  • Власники особистих господарств.
  • Кінні клуби.
  • Зоопарки та контактні зооферми.

Раніше "Телеграф" писав, скільки можна заробити на цибулі.

Теги:
#Сіно #Трава #Заробіток