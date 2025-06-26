Плакати будете тільки від щастя. Скільки можна заробити на цибулі

Можна заробити близько 6 тисяч гривень

Вирощування цибулі може стати прибутковим бізнесом для українських фермерів та дачників. Аналіз актуальних роздрібних цін показує значний потенціал для заробітку.

"Телеграф" розповість, як заробити на цибулі. Ми також ділимось, куди можна здавати овоч.

Поточні ціни на цибулю

Звичайна ріпчаста цибуля продається в магазинах за 34,90 грн за кілограм, тоді як синя цибуля коштує значно дороже — 51,80 грн/кг. Біла цибуля займає проміжну позицію з ціною 67,99 грн/кг, але має менший попит через специфічне використання.

Потенційний заробіток

При поточних роздрібних цінах 200 кг звичайної ріпчастої цибулі коштують близько 7000 гривень (34,90 грн/кг). Синя цибуля принесе більше — понад 10000 гривень (51,80 грн/кг).

Однак при оптовому продажу ціни будуть нижчими. Реально можна розраховувати на:

Звичайна цибуля: 15-20 грн/кг = 3000-4000 грн за 200 кг.

Синя цибуля: 25-30 грн/кг = 5000-6000 грн за 200 кг.

Куди здавати врожай

Оптові ринки та овочебази

Ресторани та кафе

Переробні підприємства

Прямі продажі на фермерських ринках

Особливості бізнесу

Цибуля добре зберігається, що дозволяє продавати її протягом року та отримувати вищі ціни в міжсезоння. Інвестиції в сучасні сховища можуть значно підвищити рентабельність бізнесу.

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