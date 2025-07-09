Кулінарна магія: як приготувати ліниві деруни з сиром без зайвого клопоту (відео)

Рецепт смачної картопляної запіканки

Прості страви можуть дуже виручити, коли немає ні часу, ні бажання стояти на кухні довго. Якщо ви вже готували апетитні ліниві чебуреки, зверніть увагу на наступний рецепт.

Ця запіканка на смак як деруни, а готується вона надзвичайно просто. Рецептом поділились на ютуб-каналі "Мега Кулінар".

Інгредієнти:

картопля 0,5 кг (5-6 шт)

печериці — 300 г

цибуля — 1-2 шт.

твердий сир — 50-70 г

яйце — 1 шт.

сметана — 1 ст.л.

борошно — 2 ст. л.

зелень (кріп)

сіль, перець до смаку

Спосіб приготування:

Нарізаємо цибулю, печериці та зелень. Обсмажуємо гриби та цибулю. Тушкуємо на малому вогні приблизно 10 хвилин. Додаємо зелень. Яйце збиваємо зі сметаною. Додаємо в яєчну масу сіль та перець до смаку. Картоплю чистимо від шкірки. Натираємо картоплю та сир на грубій терці. Змішуємо картоплю з сметаною та двома столовими ложками борошна. Форму змащуємо олією. Викладаємо шарами компоненти майбутньої страви. Спочатку кладемо половину картоплі. На неї гриби, тоді — сир і друга половина картоплі. Ставимо у духовку та запікаємо 30-35 хв при 200 градусах. Посипаємо сиром і запікаємо ще 10 хвилин.

Дуже смачно їсти таку запіканочку зі сметаною або будь-яким іншим улюбленим соусом. Наприклад, ми розповідали, як приготувати кетчуп вдома.