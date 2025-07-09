Грала разом із Зеленським у "Слузі народу": де зараз зірка комедії Тетяна Зіновенко

Тетяна з чоловіком зараз не живе в Україні

Сьогодні, 9 липня, день народження відзначає відома українська акторка театру та кіно Тетяна Зіновенко. Вона прославилась грою у серіалах "Коли ми вдома", "Село на мільйон", "Папаньки". Після початку війни життя акторки значною мірою змінилось.

"Телеграф" розкаже про діяльність акторки, про її творчий шлях, а також чим вона займається зараз.

Що відомо про Тетяну Зіновенко

Майбутня акторка народилась у 1963 році у Києві. З дитинства Тетяна займалась творчою самодіяльністю й мріяла про сцену. Зокрема, вона була ведучою заходів, брала участь у виставах і в ансамблі класичного танцю. Паралельно займалась вокалом і спортом.

Зіновенко здобувала освіту у двох вишах: театральному інституті імені Карпенка-Карого та педагогічному університеті імені Драгоманова. Тетяна почала зніматися у кіно ше під час студентства. Дебютну роль вчительки вона зіграла у стрічці "Три гільзи від англійського карабіна".

Тетяну Зіновенко почала грати, ще будучи студенткою, фото з мережі

Закінчивши навчання, Тетяна влаштувалась диктором на радіо "Голос Києва". Пізніше Зіновенко працювала режисером озвучування на каналі СТБ. На початку кар'єри Тетяна грала у серіалах "Повернення Мухтара-4", "Доярка з Хацапетівки", "Територія краси". Згодом з'явилась у популярних серіалах "Метелики", де отримала роль продавчині і "Нюхач", де перевтілилась у медсестру-злодійку.

Тетяну Зіновенко грала у різних серіалах, фото з мережі

У 2014 році Зіновенко отримала роль Наталі Богданівни у комедійному серіалі "Коли ми вдома", завдяки якій стала відомою на всю Україну. Також Тетяна грала у серіалі "Слуга народу", де головну роль виконував на той час актор Володимир Зеленський. Тетяна позитивно відгукувалась про роботу із Зеленським.

"Яким запам’ятала Володимира? Весь час усміхнений був, дуже налаштований на роботу. А в перерві міг і пожартувати. Приємне враження справляв, дуже швидко і легко йшов на контакт. Сам підійшов познайомитися: "Добрий день! Я Володя", – розповідала вона.

Тетяну Зіновенко прославилась завдяки серіалу "Коли ми вдома", фото з мережі

Також Тетяна грала у серіалах "Папаньки", "Відморожений", "Родина на рік", "Три сестри".

Де зараз Тетяна Зіновенко

На початку вторгнення росіян Зіновенко разом з чоловіком і актором Анатолієм переїхали до старшої доньки Анастасії на Виноградар у Києві. Однак були постійні вибухи і обстріли, тож подружжя вирішило виїхати у Данію, де мали знайомих, про що розповіло в інтерв'ю OBOZ.UA.

"Коли почалося вторгнення, ми вирішили переїхати в квартиру до старшої доньки Насті, щоб бути всім разом. Десять днів ми в неї просиділи на Виноградарі. А потім почало бахкати так сильно, що не знали, що й робити. Дивлюся у вікно – всі кудись біжать, кричать. Десь стріляють, пишуть, що половину будинку знесли… Дочка запанікувала: "Більше не можу". Був такий нервовий зрив, майже на межі – дуже страшно. А в неї маленький син – всього два з половиною роки було тоді. І ми просто за одну ніч ухвалили рішення: треба їхати", — розповідала Тетяна.

Тетяна Зіновенко з чоловіком Анатолієм, фото з її фейсбук-сторінки

У Данії подружжя влаштувало виставу про війну Росії проти України у місцевому театрі. Виручені кошти спрямували на допомогу ЗСУ. Також Зінковенки дистанційно знялися у продовженні серіалу "Коли ми вдома" на СТБ.

Тетяна Зіновенко грала з чоловіком у виставі у Данії, фото з мережі

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