Померла зірка українського серіалу "Коли ми вдома"

Останні дні акторка перебувала в лікарні у важкому стані

Сьогодні, 3 липня, стало відомо про смерть зірки ситкому "Коли ми вдома" Тетяни Шеліги. Акторці було 76 років. Кілька днів тому її донька повідомляла, що актриса перебуває у важкому стані у лікарні.

Про те, що життя акторки обірвалося, повідомила її донька Анастасія на сторінці в Facebook. Про причини смерті Анастасія не повідомила.

"RIP (10.12.1948-3.07.2025). Дату і час прощання повідомлю пізніше", йдеться у дописі Анастасії Савицької-Шеліги. Також донька акторки залишила свій номер телефону.

Про проблеми зі здоров'ям Тетяни Шеліги стало відомо на початку 2022 року. Акторці потрібна була операція на серці, яка коштувала дуже дорого. Гроші на оперативне втручання зібрали завдяки небайдужим українцям.

Останнім часом, за словами доньки, Тетяна Леонардівна перебувала у маренні. Про це Анастасія розповіла у коментарі для OBOZ. Здоров'я зірки значно погіршилося наприкінці квітня. "Вирішила повідомити, бо їй дзвонять подруги, друзі. А вона у такому стані, що не має змоги відповісти на телефонні дзвінки, не читає повідомлень, не відповідає. Іноді дзвінки її будять, а вона не розуміє, що відбувається. Стан у неї дуже непростий. Вона майже весь час у маренні", — розповіла донька Шеліги.

Що відомо про Тетяну Шелігу

Майбутня зірка народилася 10 грудня 1948 року в Києві. Упродовж 24 років вона працювала у Севастопольському театрі російської драми і грала багато ролей. На думку акторки, вона грала ролі, про які можна лише мріяти. У вересні 1996 року Тетяні Шелізі було надано звання Заслуженого артиста України.

Серед найвідоміших ролей акторки у кінематографі — Валя у "За двома зайцями", Марія Семенівна у "Ліки для бабусі", Надія Бакуліна у "Коли ми вдома", бабуся Петі у "Центральна лікарня".

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