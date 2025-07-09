Играла вместе с Зеленским в "Слуге народа": где сейчас звезда комедии Татьяна Зиновенко
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Татьяна с мужем сейчас не живет в Украине
Сегодня, 9 июля, день рождения отмечает известная украинская актриса театра и кино Татьяна Зиновенко. Она прославилась игрой в сериалах "Когда мы дома", "Село на миллион", "Папачки". После начала войны жизнь актрисы в значительной степени изменилась.
"Телеграф" расскажет о деятельности актрисы, ее творческом пути, а также чем она занимается сейчас.
Что известно о Татьяне Зиновенко
Будущая актриса родилась в 1963 году в Киеве. С детства Татьяна занималась творческой самодеятельностью и мечтала о сцене. В частности, она была ведущей мероприятий, участвовала в спектаклях и в ансамбле классического танца. Параллельно занималась вокалом и спортом.
Зиновенко получала образование в двух вузах: театральном институте имени Карпенко-Карого и педагогическом университете имени Драгоманова. Татьяна начала сниматься в кино еще во время студенчества. Дебютную роль учительницы она сыграла в ленте "Три гильза от английского карабина".
Закончив обучение, Татьяна устроилась диктором на радио "Голос Киева". Позже Зиновенко работала режиссером озвучивания на канале СТБ. В начале карьеры Татьяна играла в сериалах "Возвращение Мухтара-4", "Доярка из Хацапетовки", "Территория красоты". Впоследствии появилась в популярных сериалах "Бабочки", где получила роль продавщицы и "Нюхач", где превратилась в медсестру-воровку.
В 2014 году Зиновенко получила роль Натальи Богдановны в комедийном сериале " Когда мы дома", благодаря которому стала известна на всю Украину. Также Татьяна снималась в сериале "Слуга народа", где главную роль исполнял в то время актер Владимир Зеленский. Татьяна положительно отзывалась о работе с Зеленским.
"Каким запомнила Владимира? Все время улыбающийся был, очень настроен на работу. А в перерыве мог и пошутить. Приятное впечатление производил, очень быстро и легко шел на контакт. Сам подошел познакомиться: "Добрый день! Я Володя", – рассказывала она.
Также Татьяна играла в сериалах "Папаньки", "Отмороженный", "Семья на год", "Три сестры".
Где сейчас Татьяна Зиновенко
В начале вторжения россиян Зиновенко вместе с мужем и актером Анатолием переехали к старшей дочери Анастасии на Виноградарь в Киеве. Однако были постоянные взрывы и обстрелы, поэтому супруги решили уехать в Данию, где имели знакомых, о чем рассказали в интервью OBOZ.UA.
"Когда началось вторжение, мы решили переехать в квартиру к старшей дочери Насте, чтобы быть всем вместе. Десять дней мы у нее просидели на Виноградаре. А потом начало бахкать так сильно, что не знали, что и делать. Смотрю в окно – все куда-то бегут, кричат. Где-то стреляют. Дочь запаниковала: "Больше не могу". Был такой нервный срыв, почти на грани — очень страшно. А у нее маленький сын — всего два с половиной года было тогда. И мы просто за одну ночь приняли решение: нужно ехать", — рассказывала Татьяна.
В Дании супруги устроили спектакль о войне России против Украины в местном театре. Вырученные средства направили на помощь ВСУ. Также Зинковенки дистанционно снялись в продолжении сериала "Когда мы дома" на СТБ.
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