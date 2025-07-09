Играла вместе с Зеленским в "Слуге народа": где сейчас звезда комедии Татьяна Зиновенко

Татьяна с мужем сейчас не живет в Украине

Сегодня, 9 июля, день рождения отмечает известная украинская актриса театра и кино Татьяна Зиновенко. Она прославилась игрой в сериалах "Когда мы дома", "Село на миллион", "Папачки". После начала войны жизнь актрисы в значительной степени изменилась.

"Телеграф" расскажет о деятельности актрисы, ее творческом пути, а также чем она занимается сейчас.

Что известно о Татьяне Зиновенко

Будущая актриса родилась в 1963 году в Киеве. С детства Татьяна занималась творческой самодеятельностью и мечтала о сцене. В частности, она была ведущей мероприятий, участвовала в спектаклях и в ансамбле классического танца. Параллельно занималась вокалом и спортом.

Зиновенко получала образование в двух вузах: театральном институте имени Карпенко-Карого и педагогическом университете имени Драгоманова. Татьяна начала сниматься в кино еще во время студенчества. Дебютную роль учительницы она сыграла в ленте "Три гильза от английского карабина".

Татьяну Зиновенко начала играть, будучи студенткой, фото из сети

Закончив обучение, Татьяна устроилась диктором на радио "Голос Киева". Позже Зиновенко работала режиссером озвучивания на канале СТБ. В начале карьеры Татьяна играла в сериалах "Возвращение Мухтара-4", "Доярка из Хацапетовки", "Территория красоты". Впоследствии появилась в популярных сериалах "Бабочки", где получила роль продавщицы и "Нюхач", где превратилась в медсестру-воровку.

Татьяна Зиновенко играла в разных сериалах, фото из сети

В 2014 году Зиновенко получила роль Натальи Богдановны в комедийном сериале " Когда мы дома", благодаря которому стала известна на всю Украину. Также Татьяна снималась в сериале "Слуга народа", где главную роль исполнял в то время актер Владимир Зеленский. Татьяна положительно отзывалась о работе с Зеленским.

"Каким запомнила Владимира? Все время улыбающийся был, очень настроен на работу. А в перерыве мог и пошутить. Приятное впечатление производил, очень быстро и легко шел на контакт. Сам подошел познакомиться: "Добрый день! Я Володя", – рассказывала она.

Татьяну Зиновенко прославилась благодаря сериалу "Когда мы дома", фото из сети

Также Татьяна играла в сериалах "Папаньки", "Отмороженный", "Семья на год", "Три сестры".

Где сейчас Татьяна Зиновенко

В начале вторжения россиян Зиновенко вместе с мужем и актером Анатолием переехали к старшей дочери Анастасии на Виноградарь в Киеве. Однако были постоянные взрывы и обстрелы, поэтому супруги решили уехать в Данию, где имели знакомых, о чем рассказали в интервью OBOZ.UA.

"Когда началось вторжение, мы решили переехать в квартиру к старшей дочери Насте, чтобы быть всем вместе. Десять дней мы у нее просидели на Виноградаре. А потом начало бахкать так сильно, что не знали, что и делать. Смотрю в окно – все куда-то бегут, кричат. Где-то стреляют. Дочь запаниковала: "Больше не могу". Был такой нервный срыв, почти на грани — очень страшно. А у нее маленький сын — всего два с половиной года было тогда. И мы просто за одну ночь приняли решение: нужно ехать", — рассказывала Татьяна.

Татьяна Зиновенко с мужем Анатолием, фото с ее фейсбук-страницы

В Дании супруги устроили спектакль о войне России против Украины в местном театре. Вырученные средства направили на помощь ВСУ. Также Зинковенки дистанционно снялись в продолжении сериала "Когда мы дома" на СТБ.

Татьяна Зиновенко играла с мужем в спектакле в Дании, фото из сети

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