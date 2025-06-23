Відключення світла уже почались, але чого чекати? Росія знову б’є по енергетиці України

"Телеграф" з'ясовував, по яких саме об'єктах б'є Росія, і чи спричинять ці обстріли масовані відключення світла

Відключення світла можуть повернутися в Україні, адже Росія відновила удари по енергетиці. У деяких населених пунктах унаслідок обстрілів уже почалися аварійні відключення. Крім того, росіяни атакують нашу газову та паливну інфраструктуру з метою завдати якомога більших збитків.

"Телеграф" з'ясовував, по яких саме об'єктах знову б'ють росіяни, які наслідки цих ударів вже є, оскільки Кремль не погодився на продовження мораторію на удари по енергетиці.

Минулого тижня Росія поновила масштабні обстріли української енергосистеми після тривалої перерви (останній масований удар по енергетичних і газових об'єктах відбувся 7–8 березня 2025). Попри це, міністр енергетики Герман Галущенко запевняє, що загроз відключень світла поки немає. Проте ситуація може змінитися будь-якої миті, каже очільник міністерства.

Загроза реальна

Про те, що хазяїн Кремля може відновити масовані ракетні удари по енергетиці, попереджують і експерти. Президент Зеленський заявив, що Росія планує подальші атаки проти енергетики, які можуть бути зараз менш помітні світу через зосередження уваги на ситуації на Близькому Сході. Ізраїль та США, нагадаємо, завдав удару по іранських ядерних об'єктах, в результаті чого вони були знищені. Також вони завдають ударів по енергетиці Ірану.

Окрім традиційних цілей, в Україні окупанти планують удари й по інфраструктурі атомної генерації. Це величезна небезпека як для України, так і для всього світу, зазначає президент. Відповідні дані є у розвідок партнерів, а конкретно щодо російської загрози інфраструктурі атомної генерації, то дані уже передали МАГАТЕ.

Поточний стан енергосистеми

Міністр енергетики під час виступу в парламенті зауважив, що зараз енергосистема країни працює у стабільному режимі, хоча ситуація залишається складною. "Перш за все це є наслідком безпрецедентних атак на енергосистему, які відбувалися минулого і цього року. На жаль, зараз атаки відновилися, масштабні атаки були на минулому тижні (16-22 червня — Ред.) й щоденні атаки на відповідні обладнання в прифронтових регіонах", — сказав Герман Галущенко.

Попри поодинокі атаки на енергетичні об'єкти, фокусованих хвиль ударів Росії по енергетичній інфраструктурі наразі не спостерігається. Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко заявив, що ситуація складна лише в окремих точках — зокрема, є пошкодження в Києві та на півдні України, особливо в районах поблизу лінії фронту.

Де вже відключали світло

20 червня Оперативне командування "Північ" повідомило про пошкодження об'єкта критичної інфраструктури та комерційної споруди внаслідок обстрілів. У Чернігові сталося аварійне відключення кількох ліній 10 кВ, через що було знеструмлено 2170 абонентів в районі ЦУМу та обласної лікарні.

На Харківщині громада залишилася без світла через невідкладний ремонт на об'єктах енергозабезпечення, ймовірно внаслідок минулих обстрілів. Під час російської повітряної атаки по Полтавщині 17 червня уламки одного з дронів пошкодили лінію електропередач, що спричинило відключення світла у Полтавському районі.

Обстріл Харківщини 20 червня

19 червня частина Херсона залишилася без світла через перевантаження електромережі. Знеструмлений приватний сектор, декілька багатоповерхівок та медзаклади північного мікрорайону міста.

Атаки на енергооб'єкти в червні

9 червня російські окупанти атакували FPV-дроном енергетичну інфраструктуру у Глухівській громаді Сумської області. Унаслідок удару були знеструмлені понад 20 тисяч абонентів у чотирьох громадах Шосткинського району.

11 червня російська армія атакувала важливий енергетичний об'єкт у Херсонській області. Того ж дня президент заявив, що в Україні працюють над створенням нових безпілотників-перехоплювачів, які мають посилити захист енергетичної інфраструктури від російських атак.

Наслідки російських ударів 11 червня

У червні агресор завдав аж трьох ударів по НПЗ в Кременчуці — останній 21 червня. У Кременчуцькому районі були зафіксовані як прямі влучання, так і падіння уламків на відкритих територіях та на об'єктах енергетичної інфраструктури. Атака була комбінована — дрони та ракети запускали з окупованого Криму, акваторії Чорного моря та території Росії. Щодо ракет, Росія використовувала і традиційні крилаті ракети, і "Калібри", і "Кинджали".

Прогнози експертів

"Я не очікую жодних обмежень цього року, якщо не почнуться масовані атаки по енергетичній інфраструктурі", — наголошував раніше Олександр Харченко. За його словами, за наявними розрахунками, обмежень для побутових споживачів не передбачається. Ймовірність обмежень для бізнесу також оцінюється як низька.

Повністю передбачити ситуацію неможливо, каже експерт, оскільки частина інформації про стан енергосистеми засекречена, а аналітики часто змушені працювати з непрямими даними.

Також раніше "Телеграф" писав, що Київ та Білу Церкву обстріляли балістикою. Щонайменше три ворожі ракети летіли у бік цих міст.