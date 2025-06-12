Якщо не літом, то зимою? Які прогнози на відключення світла в Україні

Ситуація залежить не тільки від обстрілів Росії

Українців продовжують турбувати відключення світла в Україні не тільки влітку, а й взимку. Адже за сильних морозів навантаження на мережу зростає в рази, тому виникає питання: який прогноз на зиму 2025-2026.

Відповідь на це дав Олександр Харченко, очільник центру досліджень енергетики. За його словами, відключення світла в Україні залежать від багатьох факторів.

"А тут повністю про газ. Якщо газ буде, якщо проблем з ним не буде, то і обмежень не буде", — наголосив Харченко.

Він каже, що наразі генераційні потужності в Україні працюють добре, але точних прогнозів ніхто не зможе давати ще років п'ять. Звісно, на цю ситуацію впливають і російські атаки, адже, якщо по енергетиці продовжать бити, тоді ймовірність відключень зросте.

"У нас достатньо генерації, аби за достатньої кількості газу, згенерувати електрику, яка дозволить не обмежувати споживачів. Якщо, звісно, не буде атак, якщо, звісно не зміниться ситуація. Але в цілому — мій особистий прогноз: якщо буде газ, то зиму ми пройдемо без обмежень", — наголосив очільник центру.

Нагадаємо, що Харченко вже розповів про свої прогнози на відключення світла на літо 2025 року і чи витримає мережа сильну спеку.

Раніше "Телеграф" писав, що енергетики звернулися до українців із попередженням, щоб не було відключень світла.