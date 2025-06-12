Треба готуватися до блекауту? Енергетики пояснили, чи будуть відключення світла влітку

Енергетики розповіли, чи вистачить Україні генерації енергетики та імпорту

Цього літа українці можуть не боятися масових відключень електроенергії, як це було в минулому році. Енергетики запевняють, що країна входить в літній період з набагато кращими показниками, ніж рік тому.

Про це розповів Олександр Харченко, очільник центру досліджень енергетики. За його словами, ситуація в українській енергосистемі оцінюється, як цілком стабільна, а тому є шанси обійтися без графіків відключень.

Експерт підкреслює, що фокусованих атак на енергетичну інфраструктуру в останній час не було. Ворог здійснював лише поодинокі удари по окремих об'єктах. У Києві та на півдні країни зафіксовано проблеми з кількома енергетичними об'єктами, але це виглядає як випадкові влучання або одиничні атаки.

"Я не очікую жодних обмежень цього року, якщо не розпочнуться масовані атаки на енергетичну інфраструктуру. То щонайменше з тих калькуляцій, що ми робили, що ми розраховували, обмежень для населення не має бути, обмеження для бізнесу — малоймовірні, бо в цілому тих потужностей, що зараз задіяні, має вистачати. Звісно, на 100% передбачити цю ситуацію не можна, бо дуже багато інформації засекречено чи недоступно в нинішньому стані, і доводиться використовувати вторинні дані, тому стовідсоткових гарантій дати не можна", — сказав Харченко.

Найскладніша ситуація залишається на півдні та довкола лінії фронту. Проте загалом стан енергосистеми значно покращився порівняно з минулим роком. Енергетики відновили багато генеруючих потужностей та краще сформували графіки ремонтів необхідних об'єктів.

Важливим фактором стало те, що українці та підприємства масово встановлюють обладнання "за лічильником" — тобто автономні джерела енергії. Це дозволяє запобігти зайвим втратам електроенергії. Масштаби таких установок настільки великі, що вони вже пом'якшують дефіцит у складних ситуаціях.

Будівництво нових генеруючих потужностей також допомагає стабілізувати ситуацію. Енергетики працюють над тим, щоб не допустити критичного стану в системі. Відновлені потужності дають можливість покрити потреби споживачів.

Нагадаємо, "Телеграф" писав, чи є ризики відключень і як змінилися ціни на техніку для блекаутів. Ситуація цього року може відрізнятися від 2024 року