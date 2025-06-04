Літо без світла? Чи є ризики відключень і як змінилися ціни на техніку для блекаутів

Ситуація цього року може відрізнятися від 2024 року

Задовго до початку літа в мережі стали анонсувати можливі відключення світла, які можуть розпочатися вже дуже скоро. Такі заяви робилися, зокрема, з досвіду минулого літа, коли відключення електроенергії сягало 8-12 годин на добу.

"Телеграф" розповідає, що про ризики відключень говорять експерти, якою буде погода за прогнозами синоптиків, а також як мінімізувати собі шкоду від проблем з електроенергією.

Які ризики відключення світла цього літа

Народний депутат від фракції "Слуга народу", член парламентського комітету з енергетики та ЖКП Сергій Нагорняк розповідав "Телеграфу", що навесні та влітку "Енергоатом" поступово виводить свої блоки в охолодження для того, щоб провести всі регламентні роботи, прописані у них на роки вперед. Відповідно, влітку третину блоків поступово виводитимуть, інші поступово запускатимуть у роботу. Тому стабільної генерації, що працює 24 на 7 рівним графіком, буде менше. Через це обмеження зі світлом можуть бути.

— Влітку, у вечірній час, якщо буде досить жарко і споживання наше в рази збільшуватиметься, ми, швидше за все, матимемо певний дефіцит в енергосистемі, — каже Нагорняк.

Народний депутат від фракції "Батьківщина" Олексій Кучеренко в ефірі телеканалу "Київ24" зазначив, що навіть без урахування ризику ракетних атак РФ можливі тимчасові проблеми у роботі енергосистеми. Кількість аварій та відключень, за словами депутата, може зростати.

"Влітку, коли спека наближатиметься, споживання зростатиме. І у нас, на жаль, можуть бути локальні проблеми по території України з певними обмеженнями", — пояснив Кучеренко.

Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко в ефірі "Ранок.LIVE" говорив, що влітку-2025 можуть бути відключення світла, якщо температура повітря повторить спеку того року. Це з високими навантаженнями на енергосистему у разі підвищення температури.

"Якщо температура буде такою, як зараз, і вона підтримуватиметься влітку, то ми пройдемо без відключень. Якщо підвищуватиметься температура, як це було рік-два роки тому, якраз у червні-липні, то нас можуть очікувати відключення і на дві, на чотири, навіть шість-вісім годин, тому що покрити пікові навантаження ввечері ми зможемо", — пояснив Попенко.

Він також зазначав, що покрити пікове навантаження влітку буде складно, якщо температурний режим триматиметься +30 і вище хоча б протягом 2-3 тижнів.

"Відключення можливі, але для цього мають зійтися багато умов на кшталт ураження нашої енергетичної системи, високої температури на вулиці, певною мірою необхідності економії газу", — сказав Попенко.

Директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко в ефірі "Ранок.LIVE" назвав два літні місяці, коли можуть розпочатися відключення світла.

"У липні-серпні є ризик повернення погодинних відключень електроенергії", — заявив Омельченко.

Як боротися з відключення світла

За досвідом минулих відключень електроенергії українці стали запасатися генераторами, які протягом кількох годин допомагають залишатися на зв’язку та зі світлом.

Види генераторів

Бензинові. Це найпоширеніші моделі пристроїв. Вони можуть поставлятися відкритими або з шумопоглинаючими кожухами. Для побутових цілей це оптимальний варіант за всіма параметрами. Їхньою відмінністю є невелика вага і компактність.

Це найпоширеніші моделі пристроїв. Вони можуть поставлятися відкритими або з шумопоглинаючими кожухами. Для побутових цілей це оптимальний варіант за всіма параметрами. Їхньою відмінністю є невелика вага і компактність. Дизельні. На ринку представлені великі та мобільні вироби, користувачі можуть підібрати оптимальну модель для своїх потреб. У стаціонарних пристроях застосовується водяне охолодження, а маленьких моделях – повітряне. Такі агрегати дорожчі за бензинові моделі, але здатні швидко окупитися за рахунок економного споживання палива і тривалого періоду використання.

На ринку представлені великі та мобільні вироби, користувачі можуть підібрати оптимальну модель для своїх потреб. У стаціонарних пристроях застосовується водяне охолодження, а маленьких моделях – повітряне. Такі агрегати дорожчі за бензинові моделі, але здатні швидко окупитися за рахунок економного споживання палива і тривалого періоду використання. Газові. Для забезпечення процесу вироблення електроенергії до такого приладу необхідно підключити газовий балон. Чим більший обсяг балона, тим довше відбуватиметься вироблення електрики. Єдиний недолік — це підвищена небезпека. Користувач повинен мати досвід із застосування газових балонів та дотримуватись правил безпеки.

Для забезпечення процесу вироблення електроенергії до такого приладу необхідно підключити газовий балон. Чим більший обсяг балона, тим довше відбуватиметься вироблення електрики. Єдиний недолік — це підвищена небезпека. Користувач повинен мати досвід із застосування газових балонів та дотримуватись правил безпеки. Інверторні. Вони функціонують з урахуванням подвійного перетворення електрики: спочатку змінний струм перетворюється на постійний, потім відбувається зворотний процес. У результаті користувачі отримують електростанцію, яка має стабільні та якісні показники вихідного струму.

Ціни на генератори

"Телеграф" вирішив порівняти вартість генераторів та зарядних станцій влітку 2024 року та 2025. У нашій інфографіці можна помітити, що за цей період ціна значно впала на більшість із варіантів.

Ціни у мережі

На різних інтернет-магазинах ми знайшли актуальні пропозиції щодо продажу зарядних станцій та генераторів.

Які прогнози погоди на літо дають синоптики

Як зазначалося вище, одна із причин, через які в Україні влітку можуть відключати світло, це висока температура на вулиці. Чи варто чекати на сильну спеку? "Телеграф" зібрав прогнози синоптиків.

Завідувач відділу прикладної метеорології та клімату Віра Балабух зазначає, що середня температура влітку 2025 року може бути на два градуси вищою за норму.

— Висока температура ймовірна у липні, який традиційно є найспекотнішим місяцем в Україні. Щодо того, чи цього року досягне температура повітря 40 градусів і вище — говорити поки що зарано. У разі можливого розвитку таких погодних умов синоптики обов’язково попередять про небезпеку, — каже Балабух.

Відомий український синоптик Ігор Кібальчич розповів у коментарі "Телеграфу", що існує приблизно 70–75% ймовірності того, що літо буде аномально теплим — температури перевищуватимуть середні багаторічні показники на 1–1,5 °C. Однак це не означає, що кожен літній місяць буде спекотним. Наприклад, червень може бути прохолоднішим, зате липень і серпень – дуже теплими. За словами синоптика, за статистикою найспекотнішим зазвичай є період із 15 липня по 15 серпня. Саме в цей час фіксуються найвищі денні та середні температури.

Народний синоптик із Волині Володимир Деркач сказав "Телеграфу", що справжня спека очікується в Україні в середині літа. За його словами, в окремі дні першої декади спостерігатиметься значна спека. 10 липня значне тепло в Україні утримається, як і ясна погода без опадів. У цей період спека може продовжитися і навіть посилитися. Деяким регіонам пощастить, і там буде дощ. Однак на третю декаду липня синоптик прогнозує незначні дощі та можливе зниження температури.

— Цей період триватиме один-два дні. Відповідно, теплі дні зміняться на дні з помірним теплом, яке супроводжуватиметься поривами вітру наприкінці липня, — наголосив синоптик.

За даними Укргідрометцентру, у червні поточного року абсолютний максимум температури 32-38,5°, в Одеській, Херсонській, Харківській та Луганській областях місцями 39-39,8°, у Карпатах та горах Криму 25-33°, абсолютний мінімум — 1. У Рівненській, Харківській, Житомирській, Житомирській районах місцями 0,3 – 3,4° морозу, на високогір’ї Карпат до 5° морозу.

Прогнози відключень світла від енергетиків

Україна може уникнути відключень світла цього літа, навіть у періоди пікового споживання у спекотні дні. Про це повідомила пресслужба НЕК "Укренерго" у коментарі "Укрінформу".

"Зараз про високий ризик застосування заходів обмеження влітку (навіть у період піка споживання в умовах спеки — ред) — не йдеться. Ремонтна кампанія на основних об’єктах генерації була спланована таким чином, щоб енергосистема була максимально здатною забезпечити потреби всіх споживачів", — сказали в компанії.

Інфографіка: Головред

Як пояснив "Телеграфу" енергетичний експерт Українського інституту майбутнього Станіслав Ігнатьєв, за високих температур повітря в Україні відключення електроенергії може становити 2-3 години на добу. Водночас за його словами, у державних електрокомпаніях не бачать навіть таких загроз та вважають, що відключень світла протягом літа не буде.

Радник прем’єр-міністра та член наглядової ради компанії "Укренерго" Юрій Бойко не відкидає можливості відключень електроенергії для промислових споживачів, навіть якщо Росія не здійснюватиме обстріли, пише Forbes.

"Будуть важкі періоди, тому є ризик обмеження споживання для промисловості", — зазначив Бойко, пояснивши, що такі періоди можуть бути спричинені спекою від 35°C.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що відключити світло можуть за борги. У компанії YASNO пояснили порядок відключення споживачів, які мають борги від електрики. Там нагадали, що мораторій на відключення було знято на початку 2024 року, щоб не допустити зловживань.