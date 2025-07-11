Ватикан продовжить посередницькі зусилля для повернення викрадених Росією українських дітей, — віцеспікерка Олена Кондратюк

Заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк зустрілася у Ватикані із секретарем з відносин між державами Державного секретаріату Святого престолу, архієпископом Полом Річардом Ґаллаґером, повідомляє пресслужба апарату Верховної Ради України.

Олена Кондратюк подякувала Святому престолу за зусилля з повернення викрадених РФ українських дітей та підтримку міжнародної ініціативи президента Володимира Зеленського Bring Kids Back UA.

"До неї долучилися понад 40 країн включно з Ватиканом. Цінуємо увагу і підтримку, яку Папа Римський Лев XIV і Ватикан надають українському народу і постраждалим від війни дітям", — наголосила Олена Кондратюк.

Віцеспікерка висловила вдячність Папі за особисту зустріч у Ватикані з великою групою українських дітей, яким Церква надала сприяння у відпочинку в Італії. Перед цим Папа Лев XIV зустрівся з групою з 32 хлопців та дівчат з Харкова. Загалом цього року понад 500 дітей з України мали можливість відвідати Ватикан та відпочити в Італії. Серед них підлітки, яких вдалося повернути з Росії.

Сторони обговорили ескалацію російського терору проти цивільного населення, священників та релігійних споруд.

"На жаль, його масштаби зростають, а наслідки жахають. В результаті однієї з останніх атак загинуло немовля на Херсонщині. Від початку війни вбито 63 священники різних конфесій, зруйновано і пошкоджено понад 600 церков і релігійних споруд", — зауважила Олена Кондратюк.

Вона поінформувала, що Росія продовжує індоктринацію та мілітаризацію викрадених дітей та дітей на окупованих територіях. За словами віцеспікерки, останнє рішення ЄСПЛ підтвердило, що це системні та грубі порушення прав людини, які свідомо вчиняються Росією на адміністративному рівні ще з 2014 року.

"Маємо надію, що це рішення приверне ще більше уваги міжнародної спільноти до цієї теми та посилить тиск на Росію. Ми виходимо з того, що всі викрадені діти мають бути повернуті окремо — ще до підписання будь-яких мирних угод. А Росія має бачити, що в цьому зацікавлена широка коаліція держав", — підкреслила Олена Кондратюк.

Архієпископ Пол Річард Ґаллаґер водночас запевнив, що Святий престол продовжить свою місію та посередницькі зусилля з повернення українських дітей до яких залучена група кардинала Дзуппі. Зокрема в межах президентської ініціативи Bring Kids Back UA.