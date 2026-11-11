Санкції прикривають видобуток алмазів в Росії: як це вплине на ціни в світі

Алроса контролює близько 30% світового ринку, але вартість каміння залежить також від запасів, попиту й конкуренції з лабораторними діамантами

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Російська Алроса зупинила видобуток на частині родовищ, щоб скоротити витрати. Компанія перебуває під західними санкціями з 2022 року. Зменшення її виробництва здатне підтримати світові ціни на природні алмази, проте негайного подорожчання не гарантує.

Про зупинку найменш рентабельних родовищ повідомив генеральний директор Алроси Павло Мариничев. Серед них – родовища дочірньої компанії "Алмази Анабара", яка забезпечує 11% видобутку групи та є найбільшим у світі підприємством із видобування алмазів із розсипних покладів.

Скільки алмазів недорахується ринок

"Призупинили видобуток на найменш рентабельних наших родовищах… Ми оптимізуємо свої витрати", – пояснив генеральний директор Алроси Павло Мариничев.

У 2025 році компанія скоротила видобуток на 10%, до 29,8 мільйона каратів. На 2026 рік вона прогнозує подальше падіння на 13–16%, до 25–26 мільйонів каратів. Карат – одиниця маси дорогоцінного каміння, тому цей показник описує фізичний обсяг виробництва, а не його вартість.

Що таке "Алроса". Інфографіка: "Телеграф" / ШІ

Фінансовий тиск посилюється: за перше півріччя 2026 року Алроса отримала чистий збиток 10,67 млрд рублів проти прибутку 39 млрд рублів роком раніше. Компанія стала збитковою вперше за шість років, її виручка впала на 33%. Росмайну належить 33% Алроси, уряду Якутії – ще 25%.

Економію розпочали раніше: у 2025 році зарплати працівників, безпосередньо не залучених до видобування, зменшили на 10%, частину персоналу перевели на неповний робочий день. У червні 2026 року компанія вирішила законсервувати гірничі роботи на підприємстві "Севералмаз", яке забезпечує близько 10% видобутку алмазів у Росії. За словами Мариничева, оптимізацію заклали в цьогорічний бюджет, але компанії загрожують додаткові скорочення витрат.

Алроса стала збитковою вперше за шість років, а її виручка впала на 33% Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Чому менший видобуток не означає миттєвого подорожчання

Частка Алроси робить її скорочення вагомим для світової пропозиції. Проте зупинка окремих родовищ не прибирає з ринку весь обсяг компанії. До того ж між видобуванням алмазу та продажем готового діаманта є кілька етапів: торгівля сировиною, огранювання, виготовлення прикрас. Запаси на цих етапах дозволяють певний час забезпечувати продажі без нового видобутку.

Ціни залежать від того, як швидко покупці витрачають ці запаси. За слабкого попиту скорочення виробництва передусім допомагає прибрати надлишок сировини. У фінансовому звіті за перше півріччя De Beers повідомила, що світові роздрібні продажі готових діамантових прикрас залишалися стабільними проти попереднього року. Попит в Індії був стійким, а в материковому Китаї продовжував знижуватися.

Тиск на ціни видно й у свіжіших результатах: за дев’ять місяців 2026 року середня реалізована ціна De Beers знизилася на 37%, до $97 за карат, як компанія зазначила у звіті за третій квартал. Це пояснюється як падінням середнього індексу цін на алмазну сировину на 18%, так і зміною складу продажів. Середня ціна за карат залежить від того, скільки дорожчого й дешевшого каміння продали.

Від чого залежатиме подальша зміна цін

Важливі дії інших виробників. У третьому кварталі De Beers зменшила видобуток на 11%, до 6,8 мільйона каратів, переважно через планове обслуговування підприємства Орапа в Ботсвані та уповільнення робіт на Venetia в Південній Африці перед дворічною паузою. Водночас за дев’ять місяців її виробництво зросло на 22%. Скорочення одного постачальника не визначає загальну пропозицію саме по собі.

Реакція різнитиметься й за категоріями каміння. De Beers відзначає стійкий попит на великі природні алмази високої якості, тоді як дрібніші та менш якісні відчувають ціновий тиск через конкуренцію з вирощеними в лабораторії діамантами. Тому навіть за меншої кількості видобутих каратів різні сегменти ринку рухатимуться неоднаково.

Умови для підвищення цін виникатимуть у міру скорочення запасів і зміцнення попиту, якщо інші виробники не компенсуватимуть втрати пропозиції. Для покупця прикрас цей вплив опосередкований: роздрібна ціна включає також огранювання, метал, роботу ювеліра та націнку продавця. Зміна вартості сировини не переноситься на цінник готової каблучки одразу й у тій самій пропорції.

Як повідомляв "Телеграф", 12 жовтня 2026 року Рада ЄС розширила санкційні списки проти Росії у повідомленні про рішення ЄС. Це дає ширший санкційний контекст для новини про Алросу, але не свідчить, що саме ці рішення спричинили зупинку її родовищ.