Ватикан продолжит посреднические усилия по возвращению похищенных Россией украинских детей, — вице-спикер Елена Кондратюк

Заместитель главы Верховной Рады Елена Кондратюк встретилась в Ватикане с секретарем по отношениям между государствами Государственного секретариата Святого престола, архиепископом Полом Ричардом Галлахером, сообщает пресс-служба аппарата Верховной Рады Украины.

Елена Кондратюк поблагодарила Святой престол за усилия по возвращению похищенных РФ украинских детей и поддержку международной инициативы президента Владимира Зеленского Bring Kids Back UA.

"К ней присоединились более 40 стран, включая Ватикан. Ценим внимание и поддержку, которую Папа Римский Лев XIV и Ватикан оказывают украинскому народу и пострадавшим от войны детям", — подчеркнула Елена Кондратюк.

Вице-спикер выразила благодарность Папе за личную встречу в Ватикане с большой группой украинских детей, которым Церковь оказала содействие в отдыхе в Италии. Перед этим Папа Лев XIV встретился с группой из 32 ребят из Харькова. В этом году более 500 детей из Украины имели возможность посетить Ватикан и отдохнуть в Италии. Среди них подростки, которых удалось вернуть из России.

Стороны обсудили эскалацию российского террора против гражданского населения, священников и религиозных сооружений.

"К сожалению, его масштабы растут, а последствия ужасают. В результате одной из последних атак погиб младенец на Херсонщине. С начала войны убиты 63 священника разных конфессий, разрушены и повреждены более 600 церквей и религиозных сооружений", — отметила Елена Кондратюк.

Она сообщила, что Россия продолжает индоктринацию и милитаризацию похищенных детей и детей на оккупированных территориях. По словам вице-спикера, последнее решение ЕСПЧ подтвердило, что это системные и грубые нарушения прав человека, сознательно совершаемые Россией на административном уровне еще с 2014 года.

"Надеемся, что это решение привлечет еще больше внимания международного сообщества к этой теме и усилит давление на Россию. Мы исходим из того, что все похищенные дети должны быть возвращены отдельно — еще до подписания любых мирных соглашений. А Россия должна видеть, что в этом заинтересована широкая коалиция государств", — подчеркнула Елена Кондратюк.

Архиепископ Пол Ричард Галлахер заверил, что Святой престол продолжит свою миссию и посреднические усилия по возвращению украинских детей к которым привлечена группа кардинала Дзуппи. В частности, в рамках президентской инициативы Bring Kids Back UA.