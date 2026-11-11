Тепло, яке не гріє: чим небезпечне нагрівання цегли на газовій плиті

Зберегти тепло вдома можна навіть коли зникають опалення або електроенергія

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Через російські обстріли українці, які стикаються з тривалими перебоями з електропостачанням та опаленням, використовують серед іншого спосіб обігріву шляхом нагрівання цеглини на газовій плиті. Проте такий спосіб не забезпечить кімнату теплом і до того ж створює ризики отруєння чадним газом, опіків і пожежі.

Про це попереджають фахівці Закарпатської філії "Газмережі". Вони детально описали небезпеку цього способу, який періодично поширюють у соцмережах.

Тривале горіння газу дуже небезпечне

Найбільша небезпека пов’язана з тривалою роботою конфорок газової плити у приміщенні. У повітрі можуть накопичуватися продукти згоряння газу, зокрема чадний газ. Він не має ані кольору, ані запаху, тому людина не здатна його наявність на ранньому етапі отруєння.

Особливо ризиковано залишати плиту ввімкненою надовго або обігрівати нею оселю вночі, під час сну. Газова плита призначена для приготування їжі, і використовувати її як кімнатний обігрівач небезпечно.

Цегла віддає мало тепла, але може обпекти

Сенс такого лайфхаку – нагріти цеглину, щоб вона потім віддавала тепло в навколишній простір. Однак вона не здатна накопичити його в достатній кількості для ефективного обігріву кімнати. Цегла поступово охолоджуватиметься, не підтримуючи комфортну температуру в приміщенні.

Водночас сама цеглина після нагрівання залишається небезпечною: дотик до неї загрожує опіком, а поверхню, на яку її поставлять, можна пошкодити. Якщо поряд є легкозаймисті предмети, виникає й ризик пожежі.

Які симптоми отруєння чадним газом

Найбільш явними ознаками отруєння чадним газом є головний біль, запаморочення, нудота або слабкість в кінцівках. Якщо ви відчули такі симптоми й підозрюєте отруєння, негайно вийдіть на свіже повітря та телефонуйте 103 або 112.

Як зігрітися без експериментів з конфорками

Як повідомляв "Телеграф", замість експериментів з нагріванням цегли, краще надягати кілька шарів теплого одягу та за можливості перебувати в найтеплішій кімнаті. Закриті вікна й двері допоможуть зменшити протяги. Ще для зігрівання можна використовувати грілку з гарячою водою. Підтримувати тепло тіла також допомагають теплі напої та їжа.

Теплий одяг, напої та грілка допоможуть зігрітися без тривалої роботи плити. Фото ШІ/"Телеграф"

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