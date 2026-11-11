Не всім однаково: хто з українців отримає доплату до зарплати в листопаді

Як підвищення окладу впливає на виплату та які правила діють під час воєнного стану

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

У листопаді 2026 року працівникам із базовими місяцями від січня до квітня нарахують від 109,82 до 252,93 грн індексації за повністю відпрацьовану норму. Для базового березня та квітня право на таку доплату виникає вперше, а для січня й лютого суми зростають.

Про розміри доплат і правила їх нарахування пишуть Факти ICTV. Базовий місяць для розрахунку залежить від того, коли працівникові востаннє підвищували посадовий оклад.

Які суми індексації нарахують у листопаді

Для працівників із повною зайнятістю, які відпрацювали всю місячну норму, сума індексації за базового січня 2026 року становить 252,93 грн. Її розраховують із коефіцієнтом 7,6%. Якщо базовим є лютий, коефіцієнт дорівнює 6,5%, а доплата – 216,32 грн.

За базового березня застосовують коефіцієнт 4,8%: працівникові належить 159,74 грн. Для квітня коефіцієнт становить 3,3%, що дає 109,82 грн індексації.

Якщо посадовий оклад востаннє підвищували у травні 2026 року або пізніше, права на поточну індексацію в листопаді ще немає.

Індексацію зарплати обчислюють лише в межах прожиткового мінімуму

Чому доплату рахують не з усієї зарплати

Індексації підлягає зарплата в межах прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Стаття 7 закону про Державний бюджет України на 2026 рік №4695-IX встановлює його на рівні 3 328 грн. Саме цю суму використовують у розрахунку наведених доплат.

Наприклад, за базового січня розрахунок такий: 3 328 грн × 7,6% = 252,93 грн. Якщо працівник заробляє 19 тис. грн, цей коефіцієнт усе одно застосовують у межах прожиткового мінімуму.

Право на індексацію виникає, коли індекс споживчих цін, обчислений наростаючим підсумком, перевищує поріг 103%. Для листопадового нарахування враховують показник за вересень 2026 року: за даними Державної служби статистики України, він становив 102,1% порівняно із серпнем. Інфляція за цей період сягнула 2,1%.

Цей поріг встановлює стаття 4 закону №1282-XII.

Стаття 41 закону №4695-IX передбачає, що у 2026 році обчислення індексу починається із січня, який приймають за 100%. Накопичену до грудня 2025 року індексацію в січні не нараховують. Якщо протягом 2026 року оклад не підвищували, базовим залишається січень; якщо підвищували – місяць такого підвищення.

Як підвищення окладу змінює виплату

За пунктом 5 Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою №1078, місяць підвищення окладу стає базовим. Обчислення індексу споживчих цін починається заново, а для виплати в самому місяці підвищення враховують його розмір.

Якщо підвищення менше за належну суму індексації, працівникові виплачують різницю – індексацію-різницю. Наприклад, за індексації 252,93 грн і збільшення постійних складових зарплати на 150 грн така виплата становитиме 102,93 грн.

Якщо підвищення зарплати перевищує суму належної індексації, поточну індексацію в місяці підвищення не нараховують.

Воєнний стан не скасовує обов’язку роботодавця індексувати зарплату за наявності законних підстав. Цю гарантію передбачають закон України "Про індексацію грошових доходів населення" №1282-XII, стаття 95 Кодексу законів про працю України та стаття 33 закону України "Про оплату праці".

Як повідомляв "Телеграф", Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів пропонує підвищити мінімальну зарплату до 12 000 гривень із 1 січня.