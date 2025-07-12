Арабський "шейх" вирішив охолодитись в Україні? Курйозне відео з полтавського пляжу збирає перегляди

Смішне відео викликало сотні коментарів

У соцмережах поширилося відео, де чоловік у традиційному арабському одязі прогулюється полтавським пляжем і фотографує себе.

Відео з'явилося на тлі аномальної спеки в Україні цього тижня, коли температура сягала +37 градусів. Автор допису жартівливо зазначив, що в ОАЕ зараз "холодно" – там +50 у тіні, тому араби перебралися до нас. Відео опубліковане у місцевому каналі мережі "Труха".

На записі, який надіслали очевидці, видно, як чоловік у білому традиційному одязі та головному уборі неквапливо прогулюється берегом водойми. Він робить селфі, і робить це дуже невимушено, ніби справді відпочиває на курорті. У коментарях пишуть, що в інший день бачили його також на іншому пляжі.

Більшість глядачів сприйняла відео як жарт, адже справжній арабський шейх навряд чи приїхав би відпочивати на українські пляжі. Чоловік на записі, напевно, просто вирішив пожартувати, одягнувшись у схожий одяг.

"Ні, це шейх з базару, він нормальний", — пише одна з коментаторок. "Бачила я цього "шейха" — перевдягнена жінка на критому ринку парфуми рекламувала", — додає Ірина, яка коментує допис.

Нагадаємо, українець записав смішне відео, в якому підрахував, скільки білку в червивій черешні.