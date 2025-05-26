Цю націю не зламати: безсонні вихідні через атаки РФ викликали порцію жартів (фото)

Українці продовжують триматися з неймовірною стійкістю та рятуються жартами

Вихідні для багатьох українців пройшли з безсонними ночами через масовані атаки, які влаштовувала Росія. Проте люди не падають духом і навіть продовжують жартувати у такій непростій ситуації.

"Телеграф" зібрав у соціальних мережах жарти та меми, які користувачі створили після чергових обстрілів. Незважаючи на сильну втому, як фізичну та моральну, кожен продовжує підтримувати один одного та рятуватися гумором.

За останні два дні ворог атакував нашу країну величезною кількістю дронів та ракет, через що у багатьох українців видалися безсонні ночі та відпочити у вихідні зовсім не вдалося.

Жарти з мережі

За ці вихідні у мережі дедалі частіше з’являлися пости з ноткою гумору від українців, якими вони описували свій стан.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч проти 25 травня російські військові атакували Україну відразу кількома типами зброї – ударними безпілотниками, крилатими та балістичними ракетами. На тлі масованої атаки вибухи пролунали у низці міст. В результаті загиблі та постраждалі. Українська розвідка вдень 25 травня попереджала, що Росія може зробити комбіновані удари по Україні після масованої нічної атаки 25 травня, в ході якої загинули та постраждали люди. До нової атаки вже може бути підготовка.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч на 24 травня Київ тричі атакували російські безпілотники.