Арабский "шейх" решил охладиться в Украине? Курьезное видео с полтавского пляжа собирает просмотры

Смешное видео вызвало сотни комментариев

В соцсетях распространилось видео, где мужчина в традиционной арабской одежде прогуливается по полтавскому пляжу и фотографирует себя.

Видео появилось на фоне аномальной жары в Украине на этой неделе, когда температура достигала +37 градусов. Автор сообщения шутливо отметил, что в ОАЭ сейчас "холодно" — там +50 в тени, поэтому арабы перебрались к нам. Видео опубликовано в местном канале сети "Труха".

На записи, которую прислали очевидцы, видно, как мужчина в белой традиционной одежде и головном уборе неторопливо прогуливается по берегу водоема. Он делает селфи, и делает это очень непринужденно, будто действительно отдыхает на курорте. В комментариях пишут, что на другой день видели его также на другом пляже.

Большинство зрителей восприняли видео как шутку, ведь настоящий арабский шейх вряд ли приехал бы отдыхать на украинские пляжи. Мужчина на записи, наверное, просто решил пошутить, одевшись в похожую одежду.

"Нет, это шейх с базара, он нормальный", — пишет одна из комментаторок. "Видела я этого "шейха" — переодетая женщина на крытом рынке духов рекламировала", — добавляет Ирина, комментирующая сообщение.

Напомним, украинец записал смешное видео, в котором подсчитал, сколько белка в червивой черешне.