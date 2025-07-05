"Навіть сирена втомилася": незвичайний сигнал тривоги став приводом для жартів у мережі (відео)

Звук порівняли з незадоволеним хаскі

Вже понад три роки вся Україна перебуває у постійному стресі через російські обстріли. Не дивно, що за таких умов здають не тільки нерви, а й навіть не витримує техніка.

Наприклад, в одному з міст сирена повітряної тривоги "злегка втомилася" і тепер нагадує виття собаки. Відеозаписом того, як це виглядає, поділилася instagram-спільнота "Твоє Рівне".

"Навіть сирена вже не витримує", — жартівливо підписала відео автор. Як чутно, пристрій справді працює з перебоями, через що в мережі його порівняли з завиванням хаскі.

У мережі над звуком сирени посміялися. Проте знайшлися й ті, хто висловив думку, що у цьому нічого позитивного не варто шукати.

Варто зазначити, що навіть постійні обстріли не є приводом для українців сумувати. Кияни, які пережили чергову масову атаку, не втомлюються жартувати про нічні нальоти російських безпілотників.

Нагадаємо, що в мережі не вщухає хвиля сатиричних мемів, викликана нещодавньою телефонною розмовою між президентом США Дональдом Трампом та Володимиром Путіним. Українці влучно висміяли абсурдність, непрозорість та політичний підтекст цих дипломатичних маневрів.