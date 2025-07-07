"Ми не коні, ми — люди": у мережі з’явилася хвиля жартів про важкий понеділок
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Небагато сміху розбавить цей довгий робочий день
Не секрет, що понеділок — день важкий, адже позаду вихідні, а попереду цілий робочий тиждень. Але чудовий спосіб підняти собі настрій — жарти та меми.
У соціальних мережах цього понеділка, 7 липня, з’явилося безліч приколів із цього приводу. "Телеграф" зібрав добірку найвеселіших картинок, які точно підбадьорять кожного.
Зазначимо, що про понеділок є безліч цікавих фактів, які багато хто міг точно не знати.
Так, наприклад, за статистикою, більшість людей не посміхаються в понеділок до 11 години дня. Про це йдеться в одному із британських досліджень.
Крім того, саме у понеділок понад 50% людей спізнюються на роботу. А також, у понеділок у середньому людина витрачає близько 34 хвилин, скаржачись у порівнянні з 22 хвилинами в інші дні тижня.
Підробка кумедних мемів
Щоб ваш понеділок пройшов трохи легше і веселіше, "Телеграф" підготував добірку жартів. Трохи сміху — один із найкращих способів подивитися на речі простіше і прожити перший день робочого тижня з гарним настроєм.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що під час чергової з атак по Києву українці в мережі почали створювати меми, якими описували власне виснаження після практично безсонної ночі.