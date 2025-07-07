"Ми не коні, ми — люди": у мережі з’явилася хвиля жартів про важкий понеділок

Небагато сміху розбавить цей довгий робочий день

Не секрет, що понеділок — день важкий, адже позаду вихідні, а попереду цілий робочий тиждень. Але чудовий спосіб підняти собі настрій — жарти та меми.

У соціальних мережах цього понеділка, 7 липня, з’явилося безліч приколів із цього приводу. "Телеграф" зібрав добірку найвеселіших картинок, які точно підбадьорять кожного.

Зазначимо, що про понеділок є безліч цікавих фактів, які багато хто міг точно не знати.

Так, наприклад, за статистикою, більшість людей не посміхаються в понеділок до 11 години дня. Про це йдеться в одному із британських досліджень.

Крім того, саме у понеділок понад 50% людей спізнюються на роботу. А також, у понеділок у середньому людина витрачає близько 34 хвилин, скаржачись у порівнянні з 22 хвилинами в інші дні тижня.

Підробка кумедних мемів

Щоб ваш понеділок пройшов трохи легше і веселіше, "Телеграф" підготував добірку жартів. Трохи сміху — один із найкращих способів подивитися на речі простіше і прожити перший день робочого тижня з гарним настроєм.

Мем про понеділок. Соцмережі

Мем про понеділок. Соцмережі

Мем про понеділок. Соцмережі

Мем про понеділок. Соцмережі

Мем про понеділок. Соцмережі

Мем про понеділок. Соцмережі

Мем про понеділок. Соцмережі

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що під час чергової з атак по Києву українці в мережі почали створювати меми, якими описували власне виснаження після практично безсонної ночі.