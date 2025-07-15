Усі заздрили тим, хто мав такий елемент моди у 90-х (фото)

Цю річ часто носили після виходу популярного фільму

У всі часи існувала мода наслідувати тренди зірок або повторювати їхні образи, демонструючи свою прихильність. Одним із найпопулярніших фільмів тих часів був легендарний "Титанік", знятий на основі реальних подій. Після його виходу прихильники стали носити деякі речі, пов'язані зі стрічкою.

Трендом кінця 90-х і початку 2000-х було носити топи з головними героями "Титаніка" — Джеком і Роуз. За сюжетом, коли лайнер тоне, Джек знаходить шматок дерев'яної обшивки і допомагає Роуз піднятися на неї. Там могла поміститися лише одна особа, тож Джек тоне. Цей момент став найзворушливішим у фільмі і змусив плакати мільйони глядачів по всьому світу.

Джек і Роуз на "Титаніку", фото Getty Images

Так після шаленої популярності стрічки її шанувальники почали носити топи, присвячені героям. Головні ролі виконали Леонардо Ді Капріо і Кейт Вінслет, для яких "Титанік" став справжнім проривом у кар'єрі. Тож зазвичай саме їх зображували на одязі.

Топи з героями фільму "Титанік", фото з мережі

Футболка з "Титаніком", фото Pinterest

Футболка з "Титаніком", фото Etsy

Зазначимо, що "Титанік" вийшов на великі екрани у 1997 році як фільм-катастрофа. Він розкриває одну з найбільших трагедій в історії людства — загибель лайнера "Титанік", унаслідок якої загинуло, за різними даними, від 1493 до 1635 осіб. "Титанік" став найкасовішою стрічкою за всю історію кінематографу. Вона перемогла в 11 номінаціях престижної кінопремії "Оскар".

Сцена з фільму "Титанік", фото Getty Images

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про катастрофу знаменитого лайнера "Титанік". Він потонув у 1912 році.