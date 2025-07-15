Все завидовали тем, у кого был такой элемент моды в 90-е (фото)

Эту вещь часто носили после выхода популярного фильма

Во все времена существовала мода подражать трендам звезд или повторять их образы, демонстрируя свою приверженность. Одним из самых популярных фильмов тех времен был легендарный "Титаник", снятый на основе реальных событий. После его выхода поклонники стали носить некоторые вещи, связанные с лентой.

Трендом конца 90-х и начала 2000-х было носить топы с главными героями "Титаника" — Джеком и Роуз. По сюжету, когда тонет лайнер, Джек находит кусок деревянной обшивки и помогает Роуз подняться на нее. Там мог поместиться только один человек, поэтому Джек тонет. Этот момент стал самым трогательным в фильме и заставил плакать миллионы зрителей по всему миру.

Джек и Роуз на "Титанике", фото Getty Images

Так после безумной популярности фильма ее поклонники начали носить топы, посвященные героям. Главные роли исполнили Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет, для которых "Титаник" стал настоящим прорывом в карьере. Поэтому обычно именно их изображали на одежде.

Топы с героями фильма "Титаник", фото из сети

Футболка с "Титаником", фото Pinterest

Футболка с "Титаником", фото Etsy

Отметим, что Титаник вышел на большие экраны в 1997 году как фильм-катастрофа. Он раскрывает одну из самых больших трагедий в истории человечества — гибель лайнера "Титаник", в результате которой погибли, по разным данным, от 1493 до 1635 человек. "Титаник" стал самой кассовой лентой за всю историю кинематографа. Она победила в 11 номинациях престижной кинопремии "Оскар".

Сцена из фильма "Титаник", фото Getty Images

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о крушении знаменитого лайнера "Титаник". Он утонул в 1912 году.