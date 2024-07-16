З Днем бухгалтера 2025! Привітання зі святом у листівках і картинках

Не забудьте надіслати барвисту картинку колезі

У вівторок, 16 липня, своє професійне свято відзначають представники незамінної професії — бухгалтери. Не забудьте в цей день привітати своїх колег, близьких друзів чи знайомих, які причетні до цієї професії.

День бухгалтера — це чудова можливість виразити свою вдячність тим, хто піклується про фінансове здоров'я нашого бізнесу. Не забувайте привітати їх теплими словами, подарунками та святковими заходами. Адже саме завдяки їхній праці наша компанія може впевнено дивитися в майбутнє.

Свято бухгалтера в Україні було офіційно затверджено указом Президента України № 662/2004 від 18 червня 2004 року. Ця дата була обрана не випадково, оскільки саме в липні 1999 року було ухвалено Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", що став основоположним документом для професії бухгалтера.

"Телеграф" підготував для вас барвисті листівки, щоб ви могли привітати знайомих бухгалтерів і підняти їм настрій в цей день. Надішліть яскраву картинку і нагадайте про важливість цієї професії.

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