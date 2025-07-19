Категорично не робіть цього 19 липня, якщо не хочете залишитися без грошей та удачі до кінця літа

Прислухайтеся до важливих традицій та заборон цього дня

У суботу, 19 липня, православні та греко-католики, згідно з новим церковним календарем, вшановують пам’ять святої преподобної Макрини, сестри святого Василя Великого. За старим стилем це свято припадало на 1 серпня.

"Телеграф" вирішив нагадати про історію свята, а також розповісти про головні традиції та заборони цього дня. Постарайтеся до них дослухатися!

Віряни шанують пам’ять святої преподобної Макрини – сестри святителя Василя Великого. Вона була відома своїм глибоким благочестям, мудрістю та духовною силою. Макрина рано прийняла чернецтво і присвятила своє життя молитві, посту та допомоги нужденним. Її шанують як зразок жіночої святості та смиренності.

Що можна робити 19 липня:

Віряни цього дня звертаються до преподобної Макрини з молитвами про міцність духу, мудрість та сімейного добробуту;

Цього дня можна займатися домашніми справами — прибиранням та наведенням ладу, щоб створити в будинку атмосферу затишку та гармонії;

Слід допомагати тим, хто потребує, оскільки добрі справи в цей день вважаються особливо сприятливими;

У народних традиціях вважається, що 19 липня добре збирати трави для лікування – вони особливо сильні та цілющі у цей період.

Що можна і не можна робити 19 липня

Що не можна робити 19 липня:

Не можна сваритися та вступати в конфлікти. Цей день присвячений духовному миру і смиренності, тому будь-які розбрати можуть принести біду та розлад у сім’ї;

Заборонено займатися важкою фізичною працею, бо надмірні зусилля у цей день виснажують сили душі та тіла;

Не рекомендується розпочинати важливі угоди або розпочинати нові справи, поспішність може призвести до помилок та невдач;

Не варто позичати або давати в борг великі суми — це може призвести до серйозних фінансових труднощів, які буде важко вирішити до кінця літа.

Не можна виявляти жадібність чи заздрість, тому що такі почуття блокують потік добробуту та закривають дорогу успіху.

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