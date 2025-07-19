Категорически не делайте этого 19 июля, если не хотите остаться без денег и удачи до конца лета

Прислушайтесь к важным традициям и запретам этого дня

В субботу, 19 июля, православные и греко-католики, согласно новому церковному календарю, чтят память святой преподобной Макрины, сестры святого Василия Великого. По старому стилю этот праздник припадал на 1 августа.

"Телеграф" решил напомнить об истории праздника, а также рассказать о главных традициях и запретах этого дня. Постарайтесь к ним прислушиваться!

Верующие почитают память святой преподобной Макрины — сестры святителя Василия Великого. Она была известна своим глубоким благочестием, мудростью и духовной силой. Макрина рано приняла монашество и посвятила свою жизнь молитве, посту и помощи нуждающимся. Ее почитают как образец женской святости и смирения.

Что можно делать 19 июля:

Верующие в этот день обращаются к преподобной Макрине с молитвами о крепости духа, мудрости и семейном благополучии;

В этот день можно заниматься домашними делами — уборкой и наведением порядка, чтобы создать в доме атмосферу уюта и гармонии;

Следует помогать нуждающимся, поскольку добрые дела в этот день считаются особенно благоприятными;

В народных традициях считается, что 19 июля хорошо собирать травы для лечения — они особенно сильны и целебны в этот период.

Что можно и нельзя делать 19 июля

Что нельзя делать 19 июля:

Нельзя ссориться и вступать в конфликты. Этот день посвящен духовному миру и смирению, поэтому любые раздоры могут принести беду и разлад в семье;

Запрещено заниматься тяжелым физическим трудом, потому что чрезмерные усилия в этот день истощают силы души и тела;

Не рекомендуется затевать важные сделки или начинать новые дела, поспешность может привести к ошибкам и неудачам;

Не стоит занимать или давать в долг большие суммы — это может привести к серьезным финансовым трудностям, которые будет сложно разрешить до конца лета.

Нельзя проявлять жадность или зависть, потому что такие чувства блокируют поток благополучия и закрывают дорогу удаче.

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