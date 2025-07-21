Це може бути "архівом" нещасть. Які речі тягнуть в дім проблеми, втому та чужу енергетику

Передивіться, чи немає їх у вас

Старі газети, потерті журнали й книжки є майже у кожного вдома. Часто їх залишають "на всякий випадок", не замислюючись, що подібні речі, за народними прикметами, можуть тягнути за собою бідність, застій і навіть хвороби.

Що саме можуть притягнути в дім старі газети, потерті журнали й книжки, розповів "Телеграф". Краще прямо зараз переглянути свою бібліотеку.

Що потрібно викинути, аби в домі не поселились застій, бідність та апатія

Книга без користі — джерело застою . Згідно з прикметами, стара книжка, яку ніхто не читає, накопичує енергетику застою. Така річ символізує минуле, яке не відпускає. Якщо в домі багато старих і непотрібних книг, це може сповільнювати розвиток мешканців — як у фінансах, так і в особистому житті;

. Згідно з прикметами, стара книжка, яку ніхто не читає, накопичує енергетику застою. Така річ символізує минуле, яке не відпускає. Якщо в домі багато старих і непотрібних книг, це може сповільнювати розвиток мешканців — як у фінансах, так і в особистому житті; Газети — провісники бідності. Наші предки вважали, що газети — це тимчасове джерело інформації, і зберігати їх після прочитання — погана прикмета. Вони притягують в дім дрібні проблеми, фінансові труднощі;

Наші предки вважали, що газети — це тимчасове джерело інформації, і зберігати їх після прочитання — погана прикмета. Вони притягують в дім дрібні проблеми, фінансові труднощі; Паперовий хаос — до втрати енергії. Безлад у вигляді куп газет і книжок, які роками лежать без діла, створює "енергетичну пилюку". За прикметами, це призводить до втоми, апатії та навіть проблем зі здоров’ям;

Безлад у вигляді куп газет і книжок, які роками лежать без діла, створює "енергетичну пилюку". За прикметами, це призводить до втоми, апатії та навіть проблем зі здоров’ям; Чужі або знайдені книжки — носії чужої долі. Краще не приносити до хати книги з вулиці чи куплені на сумнівних розпродажах. Вважається, що чужі речі можуть передавати енергетику попередніх власників, зокрема — їхні проблеми, страхи чи навіть хвороби.

Книги, журнали, газети

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чому старих прикрас краще позбутись.