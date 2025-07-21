Это может быть "архивом" несчастий. Какие вещи тянут в дом проблемы, усталость и чужую энергетику

Посмотрите, нет ли их у вас

Старые газеты, потертые журналы и книги есть почти у каждого дома. Часто их оставляют "на всякий случай", не задумываясь, что подобные вещи, по народным приметам, могут влечь за собой бедность, застой и даже болезни.

Что именно могут притянуть в дом старые газеты, потертые журналы и книги, рассказал "Телеграф". Лучше прямо сейчас пересмотреть свою библиотеку.

Что нужно выбросить, чтобы в доме не поселились застой, бедность и апатия

Книга без пользы — источник застоя . Согласно приметам, старая книга, которую никто не читает, накапливает энергетику застоя. Такая вещь символизирует прошлое, которое не отпускает. Если в доме много старых и ненужных книг, это может замедлять развитие жильцов — как в финансах, так и в личной жизни;

. Согласно приметам, старая книга, которую никто не читает, накапливает энергетику застоя. Такая вещь символизирует прошлое, которое не отпускает. Если в доме много старых и ненужных книг, это может замедлять развитие жильцов — как в финансах, так и в личной жизни; Газеты — предвестники бедности . Наши предки считали, что газеты — это временный источник информации, и хранить их после прочтения — плохая примета. Они притягивают в дом мелкие проблемы, финансовые трудности;

. Наши предки считали, что газеты — это временный источник информации, и хранить их после прочтения — плохая примета. Они притягивают в дом мелкие проблемы, финансовые трудности; Бумажный хаос — к потере энергии. Беспорядок в виде куч газет и книг, которые годами лежат без дела, создает "энергетическую пыль". По приметам, это приводит к усталости, апатии и даже проблемам со здоровьем;

Беспорядок в виде куч газет и книг, которые годами лежат без дела, создает "энергетическую пыль". По приметам, это приводит к усталости, апатии и даже проблемам со здоровьем; Чужие или найденные книги — носители чужой судьбы. Лучше не приносить в дом книги с улицы или купленные на сомнительных распродажах. Считается, что чужие вещи могут передавать энергетику предыдущих владельцев, в частности — их проблемы, страхи или даже болезни.

Книги, журналы, газеты

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, почему от старых украшений лучше избавиться.