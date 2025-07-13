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У вас вдома може бути річ, яка "запрограмована" на нещастя та втрати. Передивіться, чи немає її

Автор
Марина Бондаренко
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Автор
Що не можна зберігати вдома
Що не можна зберігати вдома. Фото Колаж "Телеграфу"

Вона може бути вдома у кожного другого

Вишиті сорочки, скатертини, серветки тощо — це не лише елемент культури, а й сакральний символ, який несе в собі енергетику творця, його наміри, емоції та навіть долю.

За народними прикметами, зберігати вдома чужі або дуже старі вишиті рушники, сорочки чи серветки — не завжди безпечно. Як передає "Телеграф", вони можуть принести в будинок господарів долю людини, яка її вишила, нещастя, втрату тощо.

Чому їх краще не зберігати вдома

  • Вишивка — це "енергетична карта" людини. Кожен стібок може нести в собі й радість, і біль, і прокляття. Якщо невідомо, хто саме створив вишивку, — її енергетика може бути негативною і нести одне нещастя;
  • Рушник — ритуальний предмет. У багатьох регіонах рушники використовувалися на похоронах, весіллях, під час благословення чи навіть магічних обрядів. Такий рушник може "нести" в дім чужу долю або втрати;
  • Непроста історія — непроста доля. Стара вишивка, знайдена на горищі, у секонд-хенді чи подарована без пояснень, може мати важкий енергетичний слід. Особливо, якщо в родині були трагедії або сварки, пов’язані з власником речі;
  • Передача карми. У народі вважали, що зберігаючи речі померлих родичів без спеціального очищення чи молитви, можна "успадкувати" не лише пам’ять, а й проблеми.
Чому вдома краще не зберігати вишиті рушники, сорочки та серветки
Вишиті рушники, сорочки та серветки

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які речі в вашому будинку можуть забрати енергію та "подарувати" застій.

Теги:
#Вишиванка #Прикмети #Повір'я #Серветки #Рушник #Сорочка