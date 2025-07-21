Ви плакатимете, але не від щастя. Чому дівчині не можна приміряти весільну сукню мами

Краще її взагалі не чіпати

У народному побуті є одна прикмета — дівчині не слід міряти весільну сукню або фату, в якій заміж виходила її мати. Це пояснюється тим, що вона може повторити чужу долю, особливо якщо шлюб мати завершився розлученням.

Така "гра" з чужими речами може вплинути на майбутнє дівчини. У чому суть цієї прикмети, пояснює "Телеграф".

Згідно з повір’ями, весільна сукня матері несе в собі її долю — радість, біль, труднощі. І якщо дочка її надіває, то вона може мимоволі повторити життєвий шлях матері, включно з усіма проблемами в шлюбі.

Крім того, у день весілля наречена переживає сильні емоції — щастя, страх, тривогу. Все це, за прикметами, "вбирається" у тканину сукні чи фати. Примірка такої речі — це прийняття на себе чужих емоцій і досвіду.

А ще у народі кажуть, що примірювати не свою весільну сукню задовго до свого весілля — накликати самотність або нещасливий союз. Це вважається втручанням у свою долю.

Весільна сукня

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які речі у вашому домі можуть принести самотність.