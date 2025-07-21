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Вы будете плакать, но не от счастья. Почему девушке нельзя примерять свадебное платье мамы

Автор
Марина Бондаренко
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Автор
Свадебное платье
Свадебное платье. Фото Коллаж "Телеграфа"

Лучше ее вообще не трогать

В народном быту есть одна примета — девушке не следует мерить свадебное платье или фату, в которой замуж выходила ее мать. Это объясняется тем, что она может повторить чужую судьбу, особенно если брак матери завершился разводом.

Такая "игра" с чужими вещами может повлиять на будущее девушки. В чем суть этой приметы, объясняет "Телеграф".

Согласно поверьям, свадебное платье матери несет в себе ее судьбу – радость, боль, трудности. И если дочь его надевает, то она может невольно повторить жизненный путь матери, включая все проблемы в браке.

Кроме того, в день свадьбы невеста испытывает сильные эмоции – счастье, страх, тревогу. Все это, по приметам, "впитывается" в ткань платья или фаты. Примерка такой вещи – это принятие на себя чужих эмоций и опыта.

А еще в народе говорят, что примерять не свое свадебное платье задолго до своей свадьбы – навлечь одиночество или несчастливый союз. Это считается вмешательством в свою судьбу.

Что нельзя хранить и использовать дома
Свадебное платье

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие вещи в вашем доме могут принести одиночество.

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#Свадебное платье #Приметы #Поверья #Сукня