Вы будете плакать, но не от счастья. Почему девушке нельзя примерять свадебное платье мамы

Лучше ее вообще не трогать

В народном быту есть одна примета — девушке не следует мерить свадебное платье или фату, в которой замуж выходила ее мать. Это объясняется тем, что она может повторить чужую судьбу, особенно если брак матери завершился разводом.

Такая "игра" с чужими вещами может повлиять на будущее девушки. В чем суть этой приметы, объясняет "Телеграф".

Согласно поверьям, свадебное платье матери несет в себе ее судьбу – радость, боль, трудности. И если дочь его надевает, то она может невольно повторить жизненный путь матери, включая все проблемы в браке.

Кроме того, в день свадьбы невеста испытывает сильные эмоции – счастье, страх, тревогу. Все это, по приметам, "впитывается" в ткань платья или фаты. Примерка такой вещи – это принятие на себя чужих эмоций и опыта.

А еще в народе говорят, что примерять не свое свадебное платье задолго до своей свадьбы – навлечь одиночество или несчастливый союз. Это считается вмешательством в свою судьбу.

Свадебное платье

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие вещи в вашем доме могут принести одиночество.